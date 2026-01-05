I gestori della piattaforma: “Entro una settimana la situazione dovrebbe essere ripristinata”.

“Cari colleghi e care colleghe, abbiamo avuto notizia che l’app della piattaforma Up Day, utilizzata per spendere i voucher da 350 euro, ha subìto un attacco informatico. Per questo motivo, sull’app potrebbe risultare un credito pari a zero euro, anche se non avete effettuato alcuna spesa. I gestori della piattaforma comunicano che entro una settimana la situazione dovrebbe essere ripristinata“.

Questa la mail che hanno ricevuto i sanitari di Padova, dopo l’incidente cyber che è avvenuto due giorni fa e che ha colpito la piattaforma per i buoni pasto. Ancora una volta, il settore della sanità si è scoperto vulnerabile.

Quali saranno le conseguenze?

Per il momento dunque, secondo quanto ha scritto il Gazzettino, “stop alle spese con i 350 euro di bonus per i sanitari“. La fine del voucher ha contribuito a nuove polemiche, viste le intenzioni della regione.

L’attacco informatico che ha caratterizzato il comparto sanitario locale è avvenuto infatti nel giorno in cui le associazioni di categoria avevano lanciato la protesta contro la Regione. Il motivo, è stato l’aver indirizzato gli stessi fondi del welfare per i sanitari sul commercio online e sulla grande distribuzione.

