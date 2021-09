Nunzia Ciardi vice direttore generale ACN

Newsletter settimanale N.22

17 settembre 2021

Nunzia Ciardi vice direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

di Luigi Garofalo

Nunzia Ciardi è il vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata dal professor Roberto Baldoni. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi.

EVENTI

Talk “Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”

di Redazione

Il 24 settembre 2021 alle ore 11:00 nuovo executive webinar organizzato da Cybersecurity Italia. Scopri gli speaker e come partecipare…

Cybersec 2022 – Italia, Europa, Mediterraneo. Al via la prima edizione, 1-2 febbraio 2022

di Redazione

L'evento tratterà le attuali sfide legate alla sicurezza cibernetica che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo…

ITALIA

Attacco informatico all’Ospedale San Giovanni di Roma, sistemi informatici e sito in tilt

di Piermario Boccellato

Corrado Giustozzi, Senior Cybersecurity Strategist: "La sanità risulta essere la vittima ideale per tre motivi: tecnologia, cultura e ricatto"…

Cybercrime, l’Italia quarto Paese al mondo per attacchi malware a tema Covid

di Redazione

Nei primi sei mesi si sono abbattuti nel nostro Paese 131.197 attacchi tra e-mail di spam, malware e siti maligni a tema pandemia…

EUROPA

von der Leyen: “Sviluppiamo in Europa gli strumenti di ciber-difesa. Serve nuova legge europea sulla ciber-resilienza”

di Luigi Garofalo

Il discorso sullo stato dell'Unione 2021 della presidente Ursula von der Leyen: "Serve nuova legge europea sulla ciber-resilienza"…

Dati sanitari, rubati risultati test Covid-19 a 1,4 milioni di parigini

di Flavio Fabbri

Cyber attacco al sistema sanitario dell'Île-de-France: rubati dati relativi ai test Covid, ma anche a recapiti e indirizzi delle abitazioni…

Cybersecurity, Enisa: “Metodologia per valutarla in 5G, eID, eHealth””

di Redazione

Pubblicata da Enisa la metodologia per la valutazione della sicurezza informatica nel 5G, identità digitali, eHealth, pagamenti e automotive…

MONDO

Usa vs Cina. Usa, Regno Unito e Australia annunciano la nascita di Aukus

di Alessio Frugiuele

Per Caligiuri la nascita di Aukus "conferma che non sempre gli alleati sono amici e che gli amici non sono alleati"…

Allargamento dei Five Eyes? Gramaglia: “Rischio di una sindrome da accerchiamento”

di Alessio Frugiuele

Gli Stati Uniti hanno invitato la Corea del Sud a unirsi all'alleanza di condivisione di informazioni Five Eyes, secondo quanto riportato dal The Korea Herald…

Finanza e ransomware, il ripristino delle attività costa 2 milioni di dollari alle aziende

di Redazione

Le aziende di medie dimensioni hanno speso in media 2 milioni di dollari per ripristinare il proprio business a seguito di un attacco ransomware…

REPORT

The State of Ransomware in Financial Services 2021

di Redazione

Secondo il report il 34% (31% in EMEA) delle aziende di servizi finanziari intervistate sono state colpite da ransomware nel 2020…

Diversity, Equity and Inclusion in Cybersecurity

di Redazione

Aspen Digital e Aspen Tech Policy Hub hanno pubblicato le raccomandazioni per diversificare il settore della sicurezza informatica…

VIDEO

Cyber Act Forum, Gianluigi Bonanomi: “Crea valore comunicare la cybersecurity in modo trasparente”. Videointervista

Guarda il video