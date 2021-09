Le aziende di medie dimensioni che offrono servizi finanziari abbiano speso in media più di 2 milioni di dollari per ripristinare il proprio business a seguito di un attacco ransomware.

E’ quanto emerge dal report “The State of Ransomware in Financial Services 2021” di Sophos. Tale cifra, si legge nel report, supera la media globale di 1,85 milioni di dollari spesa per far fronte a questo tipo di attacco, ma va sottolineato che il settore finanziario risulta tra i più preparati ad affrontare il ransomware. Secondo la ricerca, che ha analizzato la portata e l’impatto degli attacchi ransomware durante il 2020, quasi due terzi (62%) delle vittime intervistate in questo settore sono stati in grado di ripristinare i dati criptati grazie ai backup.

Aziende e ransomware: i numeri del settore finanziario

Il 34% (31% in EMEA) delle aziende di servizi finanziari intervistate sono state colpite da ransomware nel 2020

Il 51% (42% in EMEA) delle aziende colpite sostiene che gli aggressori siano riusciti a criptare i loro dati

Solo il 25% (28% in EMEA) ha pagato il riscatto richiesto per riavere i propri dati. Questo è il secondo più basso tasso di pagamento rispetto a tutti i diversi settori presi in analisi dalla ricerca. La media globale è pari al 32%.

Quello finanziario è uno dei settori maggiormente regolamentati al mondo: le aziende che ne fanno parte devono infatti essere conformi a numerose normative, tra cui SOX, GDPR, e PCI DSS, che prevedono costose sanzioni in caso di non conformità e qualora avvengano violazione dei dati. Inoltre, vengono richiesti piani di business continuity e di disaster recovery per ridurre al minimo qualsiasi potenziale danno da violazione di dati o interruzioni operative derivate da un attacco informatico.

In Europa, il 45% delle aziende che teme di subire un attacco in futuro, ritiene che il rischio sia dovuto alla crescente complessità delle minacce informatiche mentre il 46% sostiene di poter diventare un bersaglio in quanto altre aziende nello stesso settore sono già state prese di mira dal ransomware. Il 40% ritiene inoltre che la crescente diffusione del ransomware renda quasi inevitabile l’eventualità di essere colpiti.

Per scaricare il report

Scarica il report “The State of Ransomware in Financial Services 2021” qui.