Il commento di Giuseppe Mocerino, esperto di Cybersecurity nel contesto geopolitico, sia su come accelerare la digitalizzazione dell’Italia, comprese il rafforzamento delle difese cyber, sia su come evitare che l’AI manipoli l’informazione: “L’intelligenza artificiale può essere una minaccia alla tenuta del sistema democratico di un Paese qualora non si impedisca il suo uso per la manipolazione dell’informazione”.

Le analisi di Giuseppe Mocerino sono una ‘chiave di lettura’ anche oggi nel giorno in cui la Legge di Bilancio è stata depositata alla Camera dei deputati e tra le misure previste anche quelle per favorire la digitalizzazione dell’Italia: “Occorre ora fare un passo in più, migliorando la collaborazione pubblico-privato abilitante per la crescita del Paese sul versante della digitalizzazione”. E sull’intelligenza artificiale, Mocerino ha lanciato un monito, anche in vista dell’elezioni presidenziali negli Stati Uniti, già in corso per corrispondenza (Barak Obama ha già votato, per esempio) e che si concluderanno il 5 novembre con il nome del vincitore o della vincitrice: “Evitare che l’AI venga usata per manipolare l’informazione, in questo caso è una minaccia per la tenuta del sistema democratico di un Paese”.

Il videocommento di Giuseppe Mocerino è stato registrato in occasione della seconda edizione di ComoLake, la Conferenza su Innovazione e Digitale svoltasi, nei giorni scorsi, a Cernobbio.

Guarda il videocommento di Giuseppe Mocerino