Lanciata la sfida a OpenAI, Google e Anthropic.

Microsoft ha presentato lunedì scorso il suo primo modello di AI specializzato nella cybersecurity, con una nuova piattaforma strutturata sugli agenti AI. L’annuncio, avvenuto durante un evento a San Francisco, rappresenta “una chiara sfida ai principali concorrenti del settore, tra cui OpenAI, Google e Anthropic“.

Il nuovo modello si chiama MAI-Cyber-1-Flash e la sua progettazione è avvenuta specificatamente “per individuare vulnerabilità complesse all’interno di grandi basi di codice software“.

Secondo l’azienda con sede a Redmond, il sistema è stato sviluppato per alimentare MDASH, “la piattaforma proprietaria dedicata all’identificazione e alla correzione delle vulnerabilità nei software“.

La nuova piattaforma AI

Accanto al modello Microsoft ha presentato anche Perception, una piattaforma di cybersecurity che utilizza squadre di agenti intelligenti per automatizzare le attività di difesa informatica. Il sistema è in grado di individuare vulnerabilità, stabilire le priorità degli interventi e applicare automaticamente le correzioni, integrandosi direttamente con MDASH.

Secondo l’azienda, MAI-Cyber-1-Flash offre prestazioni significativamente superiori rispetto ai modelli concorrenti, mantenendo al tempo stesso costi operativi inferiori. Microsoft ha affermato che il modello ha ottenuto risultati migliori nei test del Cyber Gym, uno dei benchmark più autorevoli utilizzati per valutare le capacità delle IA nel campo della cybersecurity.

Suleyman: “Superiamo Gemini e GPT“

Durante la presentazione, Mustafa Suleyman, cofondatore di DeepMind e oggi Amministratore delegato di Microsoft AI, ha sottolineato i risultati ottenuti.

Questo il suo commento: “Siamo estremamente entusiasti dei risultati. MAI-1 Cyber Flash, integrato con GPT 5.4 all’interno dell’infrastruttura MDASH, supera Gemini, GPT 5.5 Cyber, GPT 5.6 Sol e Mythos 5 nel benchmark Cyber Gym, il punto di riferimento del settore“.

Suleyman ha inoltre annunciato che la tecnologia sarà distribuita immediatamente negli ambienti di produzione.

Difendere l’AI con l’AI

Hayete Gallot, Vice-Presidente Microsoft per la sicurezza, ha evidenziato come i criminali informatici stiano adottando sempre più strumenti basati sull’AI. Gli attacchi stanno diventando sempre più sofisticati.

Per questo motivo, Perception è stata progettata per consentire alle aziende di “difendersi dall’AI utilizzando l’AI“, operando alla stessa velocità e scala degli aggressori. La piattaforma, in particolare, impiega tre tipologie di agenti specializzati:

Red Team , che simulano attacchi realistici, identificando possibili vettori d’intrusione e gli attori malevoli più probabili.

, che simulano attacchi realistici, identificando possibili vettori d’intrusione e gli attori malevoli più probabili. Blue Team , dedicati all’individuazione e alla classificazione delle vulnerabilità esistenti.

, dedicati all’individuazione e alla classificazione delle vulnerabilità esistenti. Green Team, responsabili dell’applicazione automatica delle correzioni e delle misure di mitigazione.

Dave Weston, responsabile tecnico di Perception, ha spiegato che la piattaforma consente di ridurre drasticamente i tempi necessari per risolvere problemi di sicurezza.

Un mercato sempre più competitivo

L’annuncio è arrivato in un momento in cui il mercato delle soluzioni di cybersecurity sull’AI è sempre più affollato.

All’inizio dell’anno, Anthropic aveva presentato Mythos. Anche OpenAI, a maggio, aveva lanciato una propria soluzione dedicata alla sicurezza informatica nell’ambito del programma Daybreak.

Microsoft ha infine annunciato che Perception e i nuovi strumenti di sicurezza saranno disponibili in anteprima a partire dal 3 novembre. Entrano così in competizione per conquistare il crescente mercato della cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale.

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