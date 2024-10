McKerchar (Sophos): “La miglior difesa contro i rischi che l’AI può generare? Monitorare in modo accurato e approfondito il suo utilizzo”

Ross McKerchar, CISO di Sophos: “La miglior difesa contro i rischi che l’AI può generare sia monitorare in modo accurato e approfondito il suo utilizzo e i casi d’uso più vantaggiosi”.

Sophos parteciperà a Cybertech Europe 2024, l’evento che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44): Cybersecurity Italia è media partner.

“In Sophos riteniamo che la miglior difesa contro i rischi che l’AI può generare sia monitorare in modo accurato e approfondito il suo utilizzo e i casi d’uso più vantaggiosi. I CISO e i responsabili della sicurezza hanno un ruolo fondamentale in questo processo e la nostra consolidata comprensione del rischio ci consente di supportarli e guidarli adeguatamente”, ha dichiarato Ross McKerchar, CISO di Sophos. “Qualora non venga implementato questo approccio, è probabile che il rischio aumenti, in quanto le esigenze di business prevarranno e i team di sicurezza si troveranno a dover recuperare il tempo perso e dunque in una posizione di svantaggio rispetto al rischio informatico”, ha concluso.