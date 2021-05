Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulè durante la sua visita al Cooperative Cyber Defence Centre (Ccd Coe) della Nato a Tallin in Estonia.

“Nel contesto di eccellenza dell’esercitazione Locked Shields, dove ogni anno si confrontano 22 nazioni che aderiscono alla Nato, tra cui anche l’Italia, il nostro Paese ha ottenuto eccellenti risultati che provano la nostra capacità a livello internazionale di essere preparati a rispondere a un attacco cyber”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulè durante la sua visita al Cooperative Cyber Defence Centre (Ccd Coe) della Nato a Tallin in Estonia.

Al Sottosegretario Mulè sono state presentate le principali capacità e attività del Centro internazionale tra cui la protezione delle infrastrutture critiche, l’aggiornamento delle strategie nazionali per la sicurezza informatica e l’addestramento nell’ambito di specifici temi legati al dominio cibernetico. Inoltre, il Centro fornisce supporto nei settori della ricerca, della formazione e dell’addestramento in tema di cyber defence, promuovendo la cooperazione nel campo nella difesa informatica.

Il Ccd Coe, dove viene impiegato personale militare italiano, è stato coinvolto dalla Difesa per elaborare uno studio sul tema “Enhance Cyber Intel with a focused data collection”, sviluppare una Cyber Exercises Evaluation Matrix/Methodology e partecipare alle attività formative di interesse. L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il Ccd Coe è il Comando per le Operazioni in Rete (Cor), Reparto Operazioni Cibernetiche.

Locked Shields: la vincitrice di quest’anno è la Svezia

Il locked Schields, la più importante esercitazione in tema di difesa cibernetica della NATO, prevede la simulazione di una serie di attacchi virtuali contro reti informatiche di infrastrutture militari e civili fondamentali per la sicurezza di un Paese immaginario.

L’esercitazione di quest’anno ha visto circa 2mila esperti, 5mila sistemi virtualizzati e 4mila differenti attacchi e ventidue le squadre partecipanti. Oltre ad aspetti tecnici, l’esercitazione ha toccato aspetti strategici allo scopo di esercitare tutta la catena di comando nazionale interessata nel caso di un evento cyber di grande ampiezza. Per gestire l’interruzione di parte dei servizi finanziari mondiali, prevista nello scenario, è stato interessato il Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), unica comunità che si occupa esclusivamente di cyber intelligence sui servizi finanziari. Nello scenario sono stati introdotti elementi importanti derivati dalla pandemia tuttora in corso, come l’incremento del telelavoro e l’aumento dei servizi on-line.

L’edizione 2021 si è conclusa poche settimane fa con la vittoria della Svezia, seguita dalla Finlandia in seconda posizione e dalla Repubblica Ceca in terza.

L’importanza delle esercitazioni

Esercitazioni come Locked Shields sono diventate strategiche per l’esplosione di cyber attacchi da parte di hacker di stato ostili verso paesi della NATO. Solo negli ultimi tempi, USA e UK hanno denunciato aggressioni informatiche contro routers e switches da parte di attori facenti capo alla Russia. Inoltre, ormai circa il 60% delle attività militari di una nazione moderna ha una componente cibernetica. Questi elementi hanno imposto alle forze Armate di dotarsi delle necessarie contromisure alle nuove minacce cyber. In Italia in quest’ottica è stato concepito il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC).