Locked Shields 2022, la Finlandia vince l’esercitazione cyber della NATO

La squadra finlandese vince Locked Shields 2022, la più grande e complessa esercitazione internazionale di difesa informatica al mondo, organizzata dalla Cooperativa NATO Centro di eccellenza per la difesa informatica (CCDCOE) a Talinn, in Estonia. Al secondo posto la squadra congiunta Lituania-Polonia seguita dall’Estonia al terzo.

L’immaginario stato insulare di Berylia è stato oggetto di un attacco devastante ai sistemi informatici militari e civili. Reti, comunicazioni, sistemi di purificazione dell’acqua, rete elettrica e persino la banca centrale hanno subito gravi interruzioni poiché oltre 5.500 sistemi virtualizzati sono stati oggetto di 8.000 attacchi coordinati. Circa 24 “Blue Teams” in difesa, ciascuna composta da 50 uomini, hanno avuto il compito di aiutare “Berylia” a resistere agli attacchi.

Tra le nuove aggiunte a Locked Shields 2022 c’è stata per la prima volta la “simulazione della gestione delle riserve e dei sistemi di messaggistica finanziaria di una banca centrale”, nonché l’inclusione di una rete 5G autonoma.

