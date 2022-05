CCDCOE: Cyberspace Strategic Outlook 2030. Horizon Scanning and Analysis

L’accordo globale sulle norme internazionali di sicurezza informatica nelle Nazioni Unite è stato un primo passo importante per aumentare stabilità nel cyberspazio. Tuttavia, le norme da sole non sono sufficienti per raggiungere questo obiettivo.

Potenti attori statali cercano di ristrutturarsi relazioni internazionali per servire meglio i propri interessi e hanno opinioni molto diverse sulla natura dello stato sovranità e stato di diritto. Cambiare questo richiede una nuova strategia più attiva e il “Cyberspace Strategic Outlook 2030: Horizon Scanning and Analysis” della CCDCOE della NATO propone questa nuova visione.

Scarica il report