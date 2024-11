“L’Italia guarda al Brasile”, evento a Roma il 28 novembre

Conferenza internazionale il 28 novembre 2024 a Roma: “L’Italia guarda al Brasile: tra transizione energetica, questioni ambientali e prospettive economiche”, nell’ambito del progetto “IL FATTORE B”. Come partecipare.

AMIStaDeS APS torna in presenza a Roma, per presentare le risultanze del progetto “IL FATTORE B: il Brasile, gigante green motore dell’America Latina e partner commerciale conteso a livello globale” , finanziato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2023.

Alla presenza dei ricercatori attivamente coinvolti nella realizzazione dei paper e dei partner che hanno contribuito con il loro expertise agli altri prodotti del progetto, la conferenza internazionale “L’Italia guarda al Brasile: tra transizione energetica, questioni ambientali e prospettive economiche” sarà un’occasione senza precedenti per esaminare in dettaglio il ruolo cruciale del Brasile nella transizione energetica globale e la sua importanza strategica per la politica estera italiana.

Questo evento di alto livello – che ha ricevuto il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura – riunirà esperti, accademici, professionisti che hanno analizzato approfonditamente il ruolo emergente del Brasile come leader ambientale durante la transizione energetica globale. Attraverso le analisi delle opportunità economiche, delle politiche di incentivazione e delle prospettive di crescita legate alla sostenibilità, il convegno intende esplorare le possibilità di cooperazione internazionale e di alleanze strategiche con il Brasile nel contesto della sostenibilità.

Inoltre, il convegno sarà l’occasione per presentare le tecnologie innovative adottate durante il progetto di ricerca, come strumenti utili ai fini di analisi.

Come partecipare?

L’evento si terrà presso la prestigiosa sede dell’Ambasciata del Brasile in Italia, Piazza Navona, 14 – Roma, il 28 novembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

La registrazione dei partecipanti iscritti avrà inizio alle ore 14.30 e al termine è previsto un light cocktail di chiusura.

Per poter partecipare, è necessario iscriversi all’evento compilando l’apposito modulo a questo link .

Per scoprire il programma clicca qui.