Newsletter settimanale N.17

16 luglio 2021

Nunzia Ciardi (Polizia Postale): “L’Agenzia cyber tratterà in modo olistico la resilienza e le patologie del web”

di Luigi Garofalo

Videointervista a Nunzia Ciardi, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese…Leggi tutto

ITALIA

Agenzia cyber, Capitanio (Lega): “Definire i rapporti anche con Governo e Intelligence”

di Piermario Boccellato

Per il deputato inoltre bisogna “allineare il sistema scolastico nazionale, a partire dagli istituti professionali, nella formazione cyber”…Leggi tutto

Sanità, in Italia il 24% delle strutture ha subìto un attacco informatico

di Piermario Boccellato

In Italia il 24% delle strutture sanitarie ha dichiarato di aver subìto attacchi informatici, dei quali l’11% è costituito da ransomware e il 33% da accessi abusivi…Leggi tutto

EUROPA

Agenda Europea per la connettività: il Consiglio Europeo approva le conclusioni

di Davide Maniscalco

Una importante presa di posizione istituzionale che evidenzia la necessità per l’UE di perseguire un approccio geostrategico e globale alla connettività…Leggi tutto

MONDO

Cos’è successo a REvil? Il gruppo ransomware sparisce dal web, merito di chi? Le 3 teorie

di Piermario Boccellato

Il gruppo di hacker russi, REvil, è scomparso dal web. Nel 2020 il collettivo di hacker ha guadagnato oltre 123 milioni di dollari…Leggi tutto

LinkedIn, i dati di 600 milioni di utenti offerti nei dark forum

di Flavio Fabbri

Sono stati offerti in vendita record di dati appartenenti a 600 milioni di utenti del popolare social network professionale…Leggi tutto

EVENTI

18 e 19 ottobre 2021. “Human After All: Data Protection in Policing”. Scarica il programma

di Redazione

Il 18 e 19 Ottobre 2021 7ma edizione della EDEN Conference dal titolo: “Human After All: Data Protection in Policing”, vai al programma completo…Leggi tutto

REPORT

Capire il rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità

di Redazione

Il whitepaper raccoglie e analizza le risposte di 68 professionisti sanitari operanti in strutture distribuite su 14 Regioni italiane…

Leggi tutto