Eugenio Santagata, Ceo Telsy e Chief Public Affairs & Security Officer TIM, concluderà il panel “When Cyber is merged into the sea”, che si terrà il 7 giugno al ‘SeaFuture’, la conferenza si svolgerà dal 5 all’8 giugno alla Base Navale di La Spezia.

Quando la cyber incontra il mare. Fino al 99% dei flussi globali di dati sono trasmessi attraverso cavi sottomarini, che sono oggetto anche di minacce cyber e ibride. E punta a proteggerli maggiormente la nuova strategia per la sicurezza marittima dell’UE adottata, il mese scorso, dalla Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza insieme al relativo piano d’azione.



Come mettere, maggiormente, in sicurezza anche dal punto di vista cibernetico il Dominio Subacqueo?

Alcune delle risposte possibili e di strategie da attuare saranno indicate durante il panel “When Cyber is merged into the sea”, che si terrà il 7 giugno, dalle ore 9:30 all’interno della Conferenza SeaFuture, che si svolgerà dal 5 all’8 giungo alla Base Navale di La Spezia.

Il panel sarà concluso da Eugenio Santagata, Ceo Telsy e Chief Public Affairs & Security Officer TIM.



SeaFuture è la convention internazionale per le tecnologie marittime e dual use, un hub nel Mar Mediterraneo per la blue economy.

Telsy sarà presente con uno stand nel padiglione “E” dedicato alla cybersecurity.



“Dal 5 all’8 giugno, presso il nostro stand”, fa sapere Telsy, “verranno esposti prodotti e soluzioni dedicati alla sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni scambiate in contesti operativi, che necessitano di assoluta riservatezza. Ospiteremo personaggi di assoluto rilievo nel panorama nazionale ed internazionale e presenteremo le nostre recenti partnership tecnologiche con importanti leader di settore e annunceremo anche l’ultima”.



Il panel “When Cyber is merged into the sea” sarà aperto dall’on. Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato per la Difesa, con la delega, tra le altre, di analizzare l’attuale legislazione in materia cyber e proporre una ridefinizione che tenga conto della specificità e delle esigenze della Difesa. Durante la nostra intervista, il Sottosegretario ci ha spiegato: “Siamo consapevoli che la sicurezza marittima è di vitale importanza per l’Unione europea e i suoi Stati membri. E come Italia stiamo ‘cambiando pelle’ con investimenti in risorse umane ed economiche, in capacità e volontà di conseguire una sovranità tecnologica multidominio e mantenerla nel tempo”.

