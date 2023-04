Tra gli ospiti d’eccezione di ITASEC23, Elisa Bertino (Purdue University, USA), V.S. Subrahmanian, (Northwestern University, USA) e Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per ITASEC23, principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, organizzata dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica). La settima edizione del convegno si terrà a Bari negli spazi del Centro Congressi della Fiera del Levante dal 2 al 5 maggio e prevede la partecipazione di personalità ed esperti di caratura internazionale per raccontare le sfide della sicurezza informatica in un mondo sempre più geopoliticamente complesso.

Tra gli ospiti d’eccezione, Elisa Bertino (Purdue University, USA), V.S. Subrahmanian, (Northwestern University, USA) e Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

È proprio il prestigio dei numerosi ospiti che annualmente si incontrano a Itasec a garantire il successo della conferenza, nata per far confluire professionisti e visionari provenienti dall’industria, dall’accademia e dalla pubblica amministrazione.

La conferenza, che vede il patrocinio gratuito di ACN, sarà l’occasione per un confronto a più voci sull’avanzamento della Strategia Nazionale di Cybersicurezza (2022-2026) e sulle iniziative strategiche dell’Agenzia, pensate per la pubblica amministrazione, le aziende e il mondo della ricerca.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo, tutti centrali nella prossima edizione della conferenza, anche la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e la resilienza di fronte alle sfide di un conflitto internazionale che registra la sempre più marcata rilevanza del quinto dominio – quello cibernetico – come spazio di conflitto.

Ma il programma è denso di appuntamenti e prevede diverse sessioni scientifiche e divulgative che affronteranno i più ampi e attuali temi della sicurezza informatica, dall’Intelligenza Artificiale al ruolo di ciascuno di noi nella cybersicurezza, fino alla Quantum Security e alle Tecnologie Distributed Ledger.

Saranno inoltre invitati i rappresentanti di alcune delle aziende leader nel settore a confrontarsi con problemi “caldi”, quali le nuove frontiere tecnologiche, la sovranità tecnologica e i rischi e opportunità connesse con le certificazioni.

L’evento godrà della media partnership di Cybersecurity Italia e Formiche. Infine, durante Itasec23 ci sarà anche l’occasione per incontrare gli sponsor dell’evento, tra i quali: Gruppo BV TECH, Deloitte, DigitalPlatforms, Reply e Resolteam come sponsor Platinum; Leonardo Company e Huawei come Gold; Eni, Hermes Bay, NTT Data, ZTE come Silver.