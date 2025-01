ITASEC 2025, a Bologna dal 3 all’8 febbraio. Calendario e programma

Cybersicurezza, aperte le iscrizioni per ITASEC 2025. A Bologna dal 3 all’8 febbraio la nona Conferenza nazionale.

La nona edizione di ITASEC si terrà a Bologna dal 3 all’8 febbraio 2025 presso l’Università di Bologna nelle aule del Plesso Belmeloro, in via B. Andreatta, 8. L’evento è organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e, per la prima volta, dalla Fondazione SERICS – Security and Rights in CyberSpace, con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il programma

Il programma prevede gli interventi di Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) e di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, oltre a quelli di numerosi esperti come:

Giovanni Vigna , professore del Dipartimento di Informatica presso l’ Università della California a Santa Barbara (UCSB) e direttore dell’ NSF AI Institute for Agent-based Cyber Threat Intelligence and Operation (ACTION) presso la stessa università;

, professore del Dipartimento di Informatica presso l’ e direttore dell’ presso la stessa università; Lorenzo Cavallaro , professore di informatica all’ University College London , dove dirige il Systems Security Research Lab ;

, professore di informatica all’ , dove dirige il ; Lalana Kagal , ricercatrice presso il Computer Science and Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology ;

, ricercatrice presso il del ; Melanie Rieback, CEO e co-fondatrice di Radically Open Security, la prima società di consulenza sulla sicurezza informatica senza scopo di lucro al mondo.

Novità di ITASEC25 è anche il SERICS Research Pitch, che offrirà ai ricercatori SERICS l’opportunità di presentarsi alla comunità di ricerca e ai professionisti della cybersecurity. I pitch presentati saranno valutati da una giuria composta da esperti del mondo accademico, di enti istituzionali e dell’industria.

In un contesto sempre più interconnesso e digitale, la protezione dei dati e delle infrastrutture critiche è una priorità assoluta. ITASEC25 rappresenta un’opportunità unica per approfondire le tematiche più attuali legate alla cybersecurity, su cui la Fondazione SERICS, con i suoi Spoke, sta portando avanti la ricerca scientifica e tecnologica:

Aspetti umani, sociali e legali della sicurezza informatica : come creare un cyberspazio sicuro combinando tecnologia e comportamenti umani appropriati;

: come creare un cyberspazio sicuro combinando tecnologia e comportamenti umani appropriati; Disinformazione e fake news: soluzioni innovative per identificare e gestire le minacce al sistema informativo che si manifestano attraverso le fake news e la loro diffusione;

soluzioni innovative per identificare e gestire le minacce al sistema informativo che si manifestano attraverso le fake news e la loro diffusione; Attacchi e difese: evoluzione degli attacchi e sviluppi di nuove tecniche di difesa;

evoluzione degli attacchi e sviluppi di nuove tecniche di difesa; Sicurezza dei Sistemi Operativi e della Virtualizzazione: lo sviluppo di servizi di sicurezza automatici di alto livello e di metodologie innovative di valutazione e garanzia della sicurezza, per supportare lo sviluppo secure-by-design e la verifica di applicazioni cloud, edge e 5G;

lo sviluppo di servizi di sicurezza automatici di alto livello e di metodologie innovative di valutazione e garanzia della sicurezza, per supportare lo sviluppo secure-by-design e la verifica di applicazioni cloud, edge e 5G; Crittografia e sicurezza dei sistemi distribuiti: le attività di ricerca nei domini della crittografia e della sicurezza dei sistemi distribuiti da applicabili a sistemi reali;

le attività di ricerca nei domini della crittografia e della sicurezza dei sistemi distribuiti da applicabili a sistemi reali; Sicurezza del software e delle piattaforme: le nuove tecniche per eseguire test di sicurezza e proteggere i software, rilevando attività dannose e prevenendone o limitandone l’impatto, secondo un paradigma di autodifesa.

le nuove tecniche per eseguire test di sicurezza e proteggere i software, rilevando attività dannose e prevenendone o limitandone l’impatto, secondo un paradigma di autodifesa. Sicurezza delle infrastrutture: come si sviluppa un’architettura informatica sicura e aperta, disponibile a livello nazionale;

come si sviluppa un’architettura informatica sicura e aperta, disponibile a livello nazionale; Gestione del rischio e governance: la resilienza informatica dei futuri sistemi e servizi caratterizzati da componenti digitali sempre più interconnessi e intrinsecamente vulnerabili;

la resilienza informatica dei futuri sistemi e servizi caratterizzati da componenti digitali sempre più interconnessi e intrinsecamente vulnerabili; Mettere in sicurezza la trasformazione digitale : nuovi approcci, metodologie, soluzioni e strumenti in grado di fornire adeguate garanzie di sicurezza per i nuovi scenari applicativi;

: nuovi approcci, metodologie, soluzioni e strumenti in grado di fornire adeguate garanzie di sicurezza per i nuovi scenari applicativi; Governance e protezione dei dati: nuovi scenari applicativi e nuove opportunità di condivisione dei dati, in modo controllato, nel rispetto della privacy e delle restrizioni di accesso.

Il calendario

3 febbraio 2025

Per l’anteprima, a farla da padrone saranno gli ITSCyberGame, il campionato nazionale dedicato agli studenti ITS che desiderano mettersi alla prova nel mondo della sicurezza informatica. Ragazzi e ragazze potranno partecipare a una sfida Jeopardy per testare le capacità di problem-solving, collaborazione e pensiero critico. Le squadre dovranno unire ingegno e creatività, superare gli enigmi e completare la sfida in tempo. Premiazione delle squadre vincitrici al termine della competizione. Introduzione a cura di Paolo Atzeni, responsabile della Struttura di missione Sviluppo di capacità e competenze di ACN.

4 febbraio 2025

La conferenza entra nel vivo e sarà introdotta da:

Alessandro Armando ( CINI Cybersecurity National Lab , Direttore & Fondazione SERICS , Presidente del Comitato Scientifico);

( , Direttore & , Presidente del Comitato Scientifico); Ernesto Damiani , Presidente CINI ;

, Presidente ; Vincenzo Loia , Rettore dell’ Università di Salerno e Presidente Fondazione SERICS ;

, Rettore dell’ e Presidente ; Giovanni Molari , Rettore dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ;

, Rettore dell’ ; Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca.

Si prosegue con l’intervento del professor Giovanni Vigna (Università della California a Santa Barbara), seguito da Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’ECCC (European Cybersecurity Competence Centre), e l’atteso intervento di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Le sessioni scientifiche e divulgative nella seconda parte della giornata affronteranno i più ampi e attuali temi della sicurezza informatica, con esponenti di spicco del mondo accademico nazionale e internazionale, che presenteranno le loro ricerche per il mondo cyber (seguiranno informazioni più dettagliate sui temi affrontati). Fitta l’agenda dei SERICS spoke, in cui verranno presentate le attività di ricerca portate avanti dalla Fondazione SERICS.

Attesa anche la presentazione del Libro Bianco Regulatory Sandoboxes for AI and cybersecurity – Questions and answers for stakeholders, curato dal Cybersecurity National Lab. Infine, SERICS Research Pitch, con protagonisti i ricercatori SERICS che si presenteranno alla comunità di ricerca e ai professionisti della cybersecurity. I pitch presentati saranno valutati da una giuria composta da esperti del mondo accademico, di enti istituzionali e dell’industria.

5 febbraio 2025

Si apre con il keynote speech di Lorenzo Cavallaro, professore di informatica alla University College London, per poi dare spazio ad ACN, coinvolta in diversi eventi della giornata: l’ACN NCC-IT Matchmaking, con la partecipazione di Luca Nicoletti, Capo Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca di ACN – un incontro tra start-up nazionali e potenziali investitori, partner dell’industria e utilizzatori finali, per stabilire nuovi contatti, sinergie e partenariati – e il panel sulle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea per il mondo della ricerca.

Si prosegue con il dibattito tra importanti player aziendali sulla direttiva NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), adottata dall’Unione Europea, che rappresenta un significativo avanzamento nella protezione delle infrastrutture digitali essenziali. Sarà presente Milena Rizzi, Capo servizio Regolazione di ACN.

6 febbraio 2025



In agenda il keynote di Lalana Kagal del MIT, cui seguirà il confronto dal titolo “Attori Pubblici e Cybersicurezza: AgID, Garante Privacy e ACN a confronto”: Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN; Rocco De Nicola (CINI Cybersecurity National Lab e IIT CNR Pisa); Giusella Dolores Finocchiaro (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna); Mario Nobile, Direttore Generale dell’AgID, e Pasquale Stanzione, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, esploreranno sfide e prospettive della cybersicurezza nel settore pubblico, oltre alle possibili sinergie tra questi attori pubblici e le loro collaborazioni col mondo della ricerca.

7 febbraio 2025



In agenda il keynote di Melanie Rieback, CEO e fondatrice di Radically Open Security, la presentazione della SERICS Cybersecurity Academy e programma di Trasferimento Tecnologico implementato dalla Fondazione SERCIS, insieme alle consuete sessioni tecniche.

8 febbraio 2025

Si chiude con l’HighSchools CTF Workshop: una giornata di formazione e gioco, aperta e gratuita per studenti, studentesse e docenti delle scuole superiori, con una sessione di formazione al mattino sui temi della Open Source Intelligence (OSINT), web security, network security, computer forensic e crittografia, e una di competizione e gioco nel pomeriggio. Studenti e studentesse in queste sessioni pratiche si sfidano a squadre in una gara del tipo Capture The Flag (CTF), al termine della quale verranno premiate le migliori squadre.

La partecipazione a ITASEC25 è aperta a tutti gli interessati previa registrazione. Per consultare l’agenda completa e registrarsi all’evento, visitare il sito ufficiale: https://agenda-2025.itasec.it.

Le giornaliste e i giornalisti interessati a partecipare alla Conferenza possono accreditarsi tramite il seguente link.