Cybersecurity Italia intervista Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability – Novartis Italia.

“Lo scenario di sicurezza del prossimo futuro continuerà ad essere caratterizzato dalla moltiplicazione di minacce asimmetriche. Sarà il nuovo salto di specie di un virus? Sarà un batterio resistente agli antibiotici? Sarà un attacco sistemico di natura cibernetica o ancora l’effetto del cambiamento climatico sulla sicurezza? Qualunque sarà la natura della prossima minaccia noi sappiamo con certezza che questa avrà una sua identità fortemente asimmetrica che però è in grado di produrre degli effetti simmetrici, convenzionali, simili ad una guerra”.

Lo ha detto Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability di Novartis Italia, nel corso dell’intervista realizzata da Cybersecurity Italia per la rubrica “Homeland Security“.

“La pandemia da Covid-19 ci ha fornito anche un altro messaggio molto importante”, ha aggiunto Ansalone. “Da tempo ormai la sicurezza va messa al centro di tutte le politiche pubbliche, in una dimensione più ampia possibile. Non solo, c’è un tema di fortissima interdipendenza tra gli esseri umani così come tra le reti. La pandemia dimostra che la mia salute è fondamentale per la salute del resto della collettività e viceversa. Lo stesso principio si applica alla sicurezza delle reti”.

