Grande protesta da parte dei Democratici, secondo cui “è a rischio la Sicurezza Nazionale“.

L’intelligence Usa verso un ridimensionamento o almeno questa sembrerebbe la direzione del Direttore ad interim Bill Pulte (scelto da Donald Trump) che ha deliberato un grande piano di licenziamenti. Lo ha riportato la Cnn, aggiungendo che sarebbero già cominciati numerosi licenziamenti. Fortissime le proteste dei Democratici, secondo i quali “è a rischio la Sicurezza Nazionale“.

I maggiori interventi riguardano l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI), in particolare antiterrorismo e controspionaggio.

Pulte si sarebbe presentato nella sede dell’ODNI già giovedì, un giorno prima dell’inizio ufficiale del suo incarico, dopo aver richiesto l’elenco completo dei dipendenti dell’ufficio per eventuali licenziamenti. Durante la visita avrebbe incontrato avvocati e funzionari.

Gli ultimi cambiamenti interni

L’arrivo anticipato di Pulte, sottolinea sempre la Cnn, avrebbe colto di sorpresa gran parte del personale dell’ODNI, compresa l’ormai vecchia Direttrice Tulsi Gabbard. Gabbard, che ha annunciato le proprie dimissioni il mese scorso, avrebbe ricevuto la notifica della visita di Pulte praticamente in prossimità della stessa.

Già nelle scorse settimane erano emerse indiscrezioni su una possibile ristrutturazione dell’agenzia. La Reuters aveva infatti riferito di un avvertimento per il personale, da parte dei dirigenti dell’ODNI, di prepararsi a significativi tagli. Donald Trump ha infatti espresso l’intenzione di ridurre ulteriormente le dimensioni dell’organizzazione.

Negli ultimi mesi, oltre ai dibattiti sui possibili cambiamenti, l’ODNI aveva già subito una profonda trasformazione. Sotto la guida di Gabbard, c’era stata una riduzione del personale del 40%. Un intervento, che aveva suscitato dibattiti sull’impatto operativo della misura, in particolare visto l’attuale scenario internazionale.

Le perplessità sulla nomina

La nomina di Pulte ha suscitato non poche perplessità, in quanto senza esperienze nella Sicurezza Nazionale statunitense. Dallo scorso anno, l’imprenditore ha inoltre ricoperto la carica di Direttore della Federal Housing Finance Agency (FHFA) e di vertice di FNMA, società specializzata in mutui.

Diversi esperti hanno considerato questa nomina un ulteriore segnale della volontà di Donald Trump di affidare incarichi chiave a figure politicamente allineate alla sua Amministrazione. Nel nuovo ruolo, Pulte dovrà supervisionare tutto il comparto dei servizi informativi (18 agenzie), comprese la Central Intelligence Agency (CIA) e la National Security Agency (NSA).

La lettera dei Democratici

Visti i tagli, i rappresentanti del Partito Democratico ai vertici delle Commissioni dei Servizi alla Camera e al Senato hanno scritto, lo scorso lunedì, una lettera nei confronti del Direttore ad interim.

Di qui: “Data la sua mancanza di esperienza all’interno della comunità di intelligence, è difficile immaginare che abbia già maturato, in un lasso di tempo così breve, opinioni pienamente fondate“. In particolare, “su come ridimensionare gli uffici senza compromettere la Sicurezza Nazionale“.

rischierebbero di compromettere la missione di un’organizzazione creata espressamente dopo l’11 settembre per prevenire futuri attacchi terroristici di questo tipo,

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