La scadenza della Sezione 702 del FISA, negli Usa, rinnova il dibattito sulla riforma dell’intelligence esterno.

Il 12 giugno terminerà l’ultima proroga della Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (FISA), una delle principali normative sull’intelligence degli Usa. Quest’ultima autorizza agenzie come l’NSA, la CIA e l’FBI a intercettare comunicazioni estere che transitano per gli Usa, senza la necessità di mandati individuali di un giudice.

Una corte ad hoc (Fisa Court, istituita dal Congresso) esamina le richieste del Governo, garantendo che l’NSA rispetti la legge e la Costituzione. In particolare, il Quarto Emendamento, che tutela “i cittadini da perquisizioni e sequestri irragionevoli“.

Da tempo, però, un gruppo bipartisan di parlamentari sta spingendo per una revisione significativa della legge, definendo le modifiche “essenziali” per garantire i diritti alla privacy. La scadenza, dunque, potrebbe dare un nuovo impulso alla riforma della disciplina.

La questione, ha sottolineato la Reuters s’intreccia con la volontà espressa da Donald Trump di nominare un proprio alleato politico come direttore ad interim dell’Intelligence Nazionale.

Cos’è la Sezione 702

Introdotta nel 2008 attraverso gli emendamenti al FISA, la Sezione 702 resta uno degli strumenti più importanti per le agenzie di intelligence statunitensi nella raccolta di informazioni all’estero.

Internamente, invece, la legge vieta formalmente di analizzare i cittadini statunitensi, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Inoltre, proibisce la raccolta diretta di dati relativi a persone presenti sul territorio americano.

Tuttavia, diverse organizzazioni per i diritti civili hanno denunciato a più riprese l’esistenza di un quadro molto diverso. Secondo loro “milioni di cittadini statunitensi finiscono indirettamente all’interno del sistema di sorveglianza quando comunicano con persone straniere sottoposte a monitoraggio“.

Sulla stessa linea, l’FBI, l’NSA, la CIA e il National Counterterrorism Center effettuano regolarmente ricerche all’interno di questi archivi. Individuano così telefonate, e-mail e messaggi riconducibili ad americani, senza dover ottenere un mandato da un giudice.

Oltre la scadenza

La Sezione 702 era formalmente scaduta il 20 aprile 2026, sebbene poi il Congresso abbia approvato una prima proroga di dieci giorni per consentire ulteriori negoziati. Il 30 aprile il Congresso ha approvato una seconda proroga di 45 giorni.

Da mesi comunque il confronto politico ruota intorno ad una questione. Vale a dire la possibile introduzione o meno dell’obbligo di ottenere un mandato giudiziario prima di consultare i dati degli americani raccolti incidentalmente attraverso il programma.

I sostenitori della riforma, appartenenti sia al Partito Democratico sia a quello Repubblicano, ritengono necessario rafforzare le garanzie costituzionali sulla privacy. La Casa Bianca e i vertici dell’intelligence, invece, hanno chiesto un rinnovo integrale della norma senza modifiche sostanziali. Dal loro punto di vista, le modifiche di due anni fa avrebbero già corretto la legge in maniera ottimale.

Il ruolo delle compagnie telefoniche

Anche in caso di mancato rinnovo entro il 12 giugno, la sorveglianza potrebbe non interrompersi immediatamente. Diversi esperti giuridici hanno infatti rimarcato che il rilascio delle autorizzazioni operative del programma avviene su base annuale. Il loro ultimo rinnovo è avvenuto lo scorso anno.

Le autorità federali potrebbero allora continuare ad accedere ai dati già raccolti e a effettuare interrogazioni all’interno degli archivi esistenti.

Alcuni parlamentari, per altro, hanno sostenuto che le compagnie telefoniche potrebbero diventare più riluttanti a collaborare senza una chiara riapprovazione della legge. In ogni caso, le aziende continuerebbero a essere soggette a pesanti sanzioni federali qualora non rispettassero richieste legalmente valide.

Non è solo una questione giuridica

Anche per questo motivo, il confronto sulla Sezione 702 non è solo una questione tecnica su una singola legge, ma è più ampio. Al centro c’è infatti il delicato equilibrio tra Sicurezza Nazionale, lotta al terrorismo e tutela delle libertà civili nell’era digitale.

La decisione che il Congresso prenderà nelle prossime settimane potrebbe ridefinire il futuro della sorveglianza negli Usa. Conseguentemente, influenzerà il dibattito globale sulla protezione della privacy nell’epoca delle comunicazioni digitali.

Per approfondire

Leggi il Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 in PDF.

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