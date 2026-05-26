Le agenzie di intelligence Usa hanno affermato di non riuscire ad usare pienamente i modelli AI più avanzati sui sistemi classificati per carenza di chip di ultima generazione. In questo senso, il Governo investirà 9 miliardi.

La Casa Bianca ha approvato un piano da 9 miliardi di dollari che saranno destinati alle principali agenzie di intelligence, CIA e NSA, per gli ultimi chip AI, sfruttandoli per accedere ai modelli cyber più potenti. L’ha riportato il New York Times, aggiungendo che il piano in parte punta a sostenere “l’adozione dei superchip Nvidia Grace Blackwell“.

Si tratta di componenti che “richiedono data center con molta energia elettrica e sistemi di raffreddamento liquido”. Secondo diversi esperti, senza questi investimenti strutturali, le agenzie statunitensi di intelligence “rischiano di restare indietro nell’adozione degli strumenti AI più avanzati“.

Nel frattempo, il Congresso deve ancora autorizzare i fondi. Da parte sua, l’Amministrazione Trump sta riallocando 800 milioni di dollari per acquisire più rapidamente capacità di calcolo.

Le problematiche del settore

“L’industria dell’AI“, sottolinea il New York Times, “sta affrontando enormi difficoltà nel soddisfare la domanda globale di chip di fascia alta“. La carenza colpisce in particolare il Pentagono e le agenzie di intelligence. Queste ultime negli anni passati “non avevano investito abbastanza nella costruzione di infrastrutture adeguate per sostenere i chip più avanzati“.

Attualmente le agenzie governative eseguono gran parte dei loro modelli classificati di AI attraverso le reti cloud di Amazon Web Services. Amazon aveva annunciato lo scorso anno un piano da 50 miliardi di dollari per potenziare i propri servizi cloud destinati al Governo statunitense.

L’AI è diventata uno dei temi centrali dell’Amministrazione Trump. Giovedì scorso, la Casa Bianca ha cancellato improvvisamente una cerimonia prevista per la firma di un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale, poche ore prima dell’inizio. Il Presidente Trump si è limitato a spiegate “di non apprezzarne alcuni aspetti”.

L’importanza dei dati

Tra tutti i modelli, a preoccupare principalmente i funzionari statunitensi è il “caso Anthropic“, proprio per le potenzialità di Mythos. Questo modello riesce infatti a funzionare meglio sui chip di nuova generazione ma si può impiegare anche su hardware precedente.

Sempre secondo il quotidiano newyorkese, Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha autorizzato la NSA a continuare a usare un modello avanzato di Anthropic. Questo, “nonostante il Pentagono abbia indicato la società come possibile rischio per la supply chain“.

I funzionari che il quotidiano americano ha citato, sostengono che Anthropic e il Governo stiano finalizzando un contratto classificato che consentirebbe. L’NSA potrebbe così di mantenere l’accesso ai prodotti della società.

Sempre in questo senso, il nuovo contratto con Anthropic dovrebbe includere una clausola specifica “per impedire che il modello venga usato sui dati dei cittadini americani“. La Casa Bianca vorrebbe usare questo accordo come modello anche per altre aziende AI.

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