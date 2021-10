Dopo aver vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei di cybersecurity il TeamItaly ha incontrato il Premier Mario Draghi. Durante la visita hanno partecipato anche il sottosegretario Franco Gabrielli, titolare della delega per la sicurezza della Repubblica e per la cybersecurity, insieme al direttore della neonata Agenzia italiana per la cybersicurezza, Roberto Baldoni, e al vicedirettore generale, Nunzia Ciardi.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto a palazzo Chigi lo scorso 11 ottobre la nazionale italiana di hacker etici, il TeamItaly, appena tornata dalla European cyber security challenge, gara europea di sicurezza informatica organizzata dall’Enisa, nella quale hanno conquistato la medaglia di bronzo.

La squadra nazionale ha avuto così l’occasione di condividere con il Premier l’importante risultato raggiunto a Praga, e di donargli la maglia del team con riportato il suo “nickname“: Draghi. Durante la visita, il capitano del TeamItaly, Andrea Biondo, ha avuto l’opportunità di condividere con il premier le specifiche della gara e del suo svolgimento.

Il TeamItaly con Roberto Baldoni, Nunzia Ciardi e il prof. Paolo Prinetto (Cini)

Il TeamItaly è formato da 10 giovani esperti di sicurezza informatica (più 10 riserve) compresi tra i 16 e i 23 anni. La squadra viene selezionata al termine di CyberChallenge.IT, percorso di formazione avanzata e gratuita al quale partecipano 33 università italiane, che dura tutta la primavera.

Quest’anno l’allenatore del TeamItaly, Mario Polino, e il coordinatore della nazionale, Gaspare Ferraro, hanno formulato le venti convocazioni per il ritiro e, successivamente, la rosa dei dieci che hanno rappresentato l’Italia a Praga (per i senior Qian Matteo Chen, Riccardo Bonafede, Riccardo Zanotto e Marco Bonelli; per i junior Lorenzo Leonardini, Antonio Napolitano, Vincenzo Bonforte, Gianluca Altomani e Matteo Schiff). Confermato infine il capitano della squadra, Andrea Biondo, che già nella scorsa edizione delle gare europee ha guidato il TeamItaly alla conquista della medaglia d’argento.