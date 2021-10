Accordo tra Polizia di Stato e Trenord per il contrasto del cybercrime

La convenzione rientra nell’ambito definito dalle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione in materia di criminalità informatica attraverso la valorizzazione del partenariato con il mondo privato.

E’ stato siglato l’accordo tra Polizia di Stato e Trenord s.r.l. per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il Paese.

Tra questi, le piattaforme tecnologiche della società Trenord, che in Lombardia e in alcune province limitrofe realizza opere e servizi per la mobilità delle persone e gestisce l’intero servizio di Trasporto Pubblico Locale ferroviario, contribuendo a sviluppare un progetto di mobilità e logistica integrata.

La convenzione, firmata digitalmente dal Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi e dall’Ad di Trenord Marco Giovanni Piuri, rientra nell’ambito definito dalle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione in materia di criminalità informatica attraverso la valorizzazione del partenariato con il mondo privato.

L’insidiosità delle minacce informatiche e la mutevolezza con la quale si presentano richiedono, infatti, una sinergia informativa tra tutti gli attori della cybersecurity per mettere a fattor comune conoscenze ed esperienze utili a sperimentare efficaci forme di contrasto e a condividere percorsi formativi per il personale ferroviario

Per la Polizia di Stato, tale compito è assicurato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni e, in particolare, dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche che, con una sala operativa disponibile h24, rappresenta il punto di contatto per la gestione degli eventi critici delle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili per il Paese.

Trenord, che ha avviato un importante processo di internalizzazione dei servizi di sicurezza informatica con l’obiettivo di fornire i più elevati livelli di protezione cibernetica ai sistemi tecnologici e informativi che supportano la gestione del servizio ferroviario, è una Società a responsabilità limitata fondata il 3 maggio 2011 dai due attuali azionisti, Trenitalia S.p.A. e FNM S.p.A. per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia, di 7 province nelle regioni limitrofe (Alessandria, Novara, Parma, Piacenza, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Verona), oltre al Canton Ticino – attraverso TiLo – e l’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa.