Il mercato globale della cybersecurity per l’IoT raddoppierà nei prossimi 5 anni. Previsti 60 miliardi di dollari entro il 2029

Il mercato globale della sicurezza informatica per l’Internet of Things (IoT) raddoppierà nei prossimi cinque anni, raggiungendo i 60 miliardi di dollari entro il 2029, secondo nuove stime Juniper Research.

Si tratta di un aumento dei ricavi del 120% dai 27 miliardi di dollari stimati per la fine dell’anno in corso.

Una crescita che nel Report dal titolo “Global IoT Cybersecurity Market 2024-2029” è da ricercare nell’aumento rapido dell’adozione di dispositivi dell’internet delle cose da parte delle aziende. Si prevede che il numero di connessioni IoT globali in servizio crescerà del 91% nei prossimi cinque anni.

Le soluzioni

l documento evidenzia l’importanza di soluzioni di sicurezza avanzate, come i firewall di nuova generazione (NGFW), per proteggere le reti IoT dai crescenti attacchi informatici.

Il livello di rete (livello 3 della pila ISO/OSI) è l’elemento più critico da proteggere e prevede che oltre il 45% della spesa globale per la sicurezza informatica sarà destinato a questa area nel 2025.

Il report sottolinea anche l’importanza delle soluzioni di rilevamento e risposta estesi (XDR) per unificare i protocolli di sicurezza in tutte le reti, semplificando la gestione e l’automazione della sicurezza IoT.

Il ruolo dell’AI per la sicurezza IoT

Come visto, l’incremento di valore del mercato della sicurezza informatica IoT è trainata dalla rapida adozione di dispositivi IoT da parte delle aziende (+120%).

La proliferazione di device aziendali connessi in rete rappresenta un’opportunità significativa per gli attacchi informatici se non adeguatamente protetti, potenzialmente con conseguenti ingenti perdite monetarie per le imprese.

L’intelligenza artificiale, infine, sta avendo un impatto notevole sul mercato della sicurezza informatica IoT, offrendo sia opportunità dinamiche come il rilevamento e la risposta alle minacce migliorati, sia minacce come gli attacchi informatici basati anch’essi sull’intelligenza artificiale.