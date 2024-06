G7 in Puglia: “Device IoT più sicuri”

Anche la cybersecurity tra le sfide del nostro tempo da governare al centro del comunicato finale del G7 che si è svolto in Puglia dal 13 al 15 giugno: “Ci impegniamo a rafforzare la cyber resilienza collettiva all’interno del nuovo gruppo di lavoro sulla cybersicurezza del G7” nato su iniziativa della nostra ACN.

Queste affermazioni sono il frutto del lavoro fatto nell’ambito del Gruppo di lavoro sulla cybersicurezza del G7 coordinato il mese scorso da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, relativamente alla protezione delle infrastrutture critiche, agli standard IoT, allo sviluppo sicuro dell’IA, alla riduzione dei riscatti ransomware.



Una parte importante della dichiarazione finale riguarda inoltre il contrasto al cybercrime, ai threat actors statuali, alla logica di deterrenza. Ad esempio in questo passaggio dove si parla di una sorta di “hacking back” e dei processi di attribuzione (pag. 23):



“Stiamo perseguendo un approccio quadruplice per contrastare le attività informatiche dannose: i) promuovere un comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio, ii) migliorare la sicurezza informatica, anche nel settore privato; iii) sviluppare e utilizzare strumenti per scoraggiare e rispondere a comportamenti dannosi (statali) e ai criminali informatici e perturbare le infrastrutture da loro utilizzate, anche migliorando il coordinamento sui processi di attribuzione; e iv) rafforzare la capacità di sicurezza informatica dei nostri partner”.

