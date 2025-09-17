Secondo il Governo della Francia, Apple avrebbe informato diverse persone che i loro dispositivi sono stati presi di mira da una campagna spyware.

Il monito della Francia a Apple

Lo scorso 11 settembre, in Francia, un’importante segnalazione ha interessato Apple, per una presunta serie di attacchi spyware.

In effetti, l’Unità nazionale francese di risposta alla sicurezza informatica (Cert-FR) ha comunicato di essere venuta a conoscenza di una vulnerabilità dei prodotti di Apple. La quale, il 3 settembre, avrebbe a sua volta inviato una nuova notifica ad alcuni clienti interessati, secondo cui i loro dispositivi avevano subìto un attacco hacker criminale.

Come ha riportato TechCrunch, la stessa Unità ha spiegato come la ricezione di una notifica simile ha un preciso significato. Quello che almeno uno dei dispositivi collegati all’account iCloud di un cliente “è stato preso di mira e potrebbe essere potenzialmente compromesso”.

Proseguono le indagini

Mentre proseguono le indagini, si attende un’eventuale comunicato di Apple. Non è chiaro quante persone abbiano ricevuto la notifica di minaccia del 3 settembre, né il tipo di spyware. Nessuna notizia è arrivata nemmeno sulla possibile data di inizio delle intrusioni.

Per la sicurezza informatica francese, tuttavia, questi fenomeni criminali non rappresentano una novità. TechCrunch ha persino riportato che il Capo dello Stato francese Emmanuel Macron avrebbe cambiato telefono nel 2021 per tutelarsi. Questo, dopo che il suo dispositivo sarebbe stato preso di mira dallo spyware Pegasus di NSO Group.

Come opera Apple

Da parte sua, Apple avvisa periodicamente gli utenti, qualora si verifichino degli incidente informatici. In questi casi consiglia anche loro di chiedere aiuto al laboratorio di sicurezza digitale di Access Now.

Più recentemente, la multinazionale americana ha avvisato le vittime in Iran, in tutta Europa, in India e in decine di altri Paesi di attacchi spyware mercenari. Nella sua pagina di supporto, Apple ha dedicato un capitolo a quelle che l’azienda definisce “notifiche di minaccia”. Il gigante tecnologico ha affermato che dal 2021 ha inviato notifiche di merito agli utenti in “oltre 150 paesi”.

Questo aspetto ha dimostrato quanto sia diffuso l’uso di spyware governativi. Tuttavia, l’azienda non ha rivelato ulteriori dettagli, come i nomi dei Paesi o il numero totale di persone a cui ha inviato la notifica.