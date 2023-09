Formazione, Ciardi (ACN): “I giovani che abbracciano il percorso sulla cyber avranno opportunità lavorative infinite”

I giovani che abbracciano questo percorso professionale sono ancora pochi, ma è un percorso win-win che serve al Paese, serve al sistema, serve ai giovani, che avranno delle opportunità inimmaginabili rispetto ad altri percorsi professionali”, ha detto il Vice Direttore dell’ACN, Nunzia Ciardi, nell’intervento di apertura della premiazione delle Olimpiadi di cybersicurezza e di CyberTrials a Torino.

“Il mondo cyber è troppo spesso visto soltanto sotto il profilo dei rischi, che pure ci sono e non devono essere sottovalutati, ma ha anche tanta bellezza e tante opportunità, soprattutto per i ragazzi e le ragazze – ha detto il Vice Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi, nell’intervento di apertura della premiazione delle Olimpiadi di cybersicurezza e di CyberTrials a Torino – L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si occupa di resilienza del Paese sotto il profilo cyber. Tra i vari compiti ha anche quello di stimolare la crescita di professionalità che possano lavorare in questo campo. Noi viviamo completamente immersi in una trama digitale anche quando non ce ne accorgiamo, eppure non abbiamo professionalità sufficienti a lavorare in questo settore, che si occupino di sicurezza, di strategia”.

“Abbiamo fondato due anni fa la nostra Agenzia e quindi stiamo ancora assumendo e ci contendiamo quei pochi professionisti del settore con le aziende private, con l’estero – ha continuato Ciardi – I giovani che abbracciano questo percorso professionale sono ancora pochi, ma è un percorso win-win che serve al Paese, serve al sistema, serve ai giovani, che avranno delle opportunità inimmaginabili rispetto ad altri percorsi professionali. È importante invitare i ragazzi ad abbracciare professioni di questo tipo, ma anche avere uno sguardo strategico, non solo tecnico, perché la società digitale non può essere amministrata solo tecnicamente, dato che coinvolge tutti gli aspetti delle nostre vite. È importante intraprendere studi tecnici che ci consentano di governare questo sistema, ma è anche importante farlo con uno sguardo aperto, che abbracci tutti i problemi dell’esistenza umana”.

L’intervento del vicepresidente di ACN Nunzia Ciardi

https://www.youtube.com/live/Yyo7ZF4wxPA?si=NvKox39_Aqg0rw9D&t=529

Cosa sono le Olimpiadi italiane di cybersicurezza

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, organizzate dal Cybersecurity National Lab del CINI, sono un programma di competizioni mirato a favorire e incentivare l’avvicinamento degli studenti alle problematiche della cybersicurezza. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersicurezza, è dedicato a tutte le studentesse e gli studenti degli Istituti superiori di secondo grado. La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti delle scuole federate al programma CyberHighSchools.IT.

CyberTrials è un programma gratuito di gaming e formazione per le esperte digitali del futuro, organizzato dal Cybersecurity National Lab. È rivolto a tutte le ragazze iscritte a un istituto di istruzione superiore di II grado.