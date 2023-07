Il percorso di formazione è di durata biennale e prevede lo stage presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 settembre.

Al vie le iscrizioni alle selezioni per accedere al corso ITS per diventare Cybersecurity Specialist, il primo corso in Italia in tema di sicurezza informatica realizzato in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, presso l‘Istituto Tecnico Industriale Roberto Rosselini di Roma.

L a scuola ha aperto le iscrizioni alle selezioni per ammettere 28 allievi al corso biennale per Tecnico Superiore: Cybersecurity Specialist (5° Liv. EQF). Possono candidarsi alle selezioni coloro che possiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza dell’Unione europea;

maggiore età;

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore quinquennale oppure diploma quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale con certificati di specializzazione tecnica superiore di almeno 800 ore (corso IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Corso biennale

Il corso, di durata biennale, si svolgerà a Roma. Richiede un impegno dal lunedì al venerdì (mattina o pomeriggio), con inizio a ottobre 2023. La fine del biennio è prevista entro dicembre 2025. I corsi sono strutturati 1000 ore di aula e laboratori e 800 ore di stage.

Il periodo di stage obbligatorio sarà svolto presso la Polizia di Stato – sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Requisiti di selezione

Le selezioni dei candidati si svolgeranno ai primi di ottobre e prevedono le seguenti tre fasi:

valutazione dei titoli;

test scritto;

colloquio motivazionale individuale.

Per scaricare il bando clicca qui.

Come candidarsi

Gli interessati al corso per Cybersecurity Specialist che si terrà a Roma devono candidarsi entro il 20 settembre 2023 esclusivamente online, compilando il modulo presente in questa pagina del sito web dell’ITS Academy Rossellini.

La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione annuale. L’importo della quota è decisamente contenuto per il tipo di progetto formativo: è compreso tra un minimo di 150 euro e un massimo di 500 euro (rateizzabili) e verrà determinato in base all’ISEE dell’allievo. Alla fine del corso è previsto il rilascio del diploma di Tecnico Superiore Cybersecurity Specialist.