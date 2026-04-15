Festa della Polizia, il nostro speciale

Dal 10 al 13 aprile 2026 la Polizia di Stato ha celebrato a Roma il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia nazionale in Piazza del Popolo. Il nostro quotidiano Cybersecurity Italia è stato partner.
Con il nostro contributo, all’interno dello “spazio della legalità”, c’è stata la realizzazione di un totem grazie al quale i cittadini, soprattutto ragazzi, hanno potuto conoscere l’app ‘YouPol’ della Polizia di Stato.
L’applicazione è utile per la segnalazione, anche anonima, di reati di cyberbullismo, bullismo, violenza domestica, droga o altro. I nostri video e articoli.
I video
- La videointervista a Cristiano Leggeri, Primo Dirigente, Direttore III Divisione Polizia Postale ed Emanuele Gentili, Threat Intelligence & Response Director di Telsy S.p.a.
- La videointervista a Stefano Mele, co-responsabile dipartimento di proprietà intellettuale, TMT, Cybersecurity, Studio Gianni & Origoni.
Gli articoli
- Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario
- Energia e sicurezza dei consumatori. Gabrielli: “Contro le truffe online necessario sviluppare nuovi anticorpi digitali”
- “Facciamo rete contro le frodi”, Polizia e banche nel contrasto al cybercrime.
- “La protezione delle infrastrutture critiche tra nuove istanze di sicurezza pubblica, AI e crisi geopolitica”, come opera il Sistema Paese Italia
- “Il Ransomware minaccia cibernetica trasversale per il funzionamento dell’assetto socioeconomico nazionale”, prevenzione e contrasto