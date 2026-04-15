Festa della Polizia, il nostro speciale

15 Aprile 2026
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Dal 10 al 13 aprile 2026 la Polizia di Stato ha celebrato a Roma il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia nazionale in Piazza del Popolo. Il nostro quotidiano Cybersecurity Italia è stato partner.

Con il nostro contributo, all’interno dello “spazio della legalità”, c’è stata la realizzazione di un totem grazie al quale i cittadini, soprattutto ragazzi, hanno potuto conoscere l’app ‘YouPol’ della Polizia di Stato.

L’applicazione è utile per la segnalazione, anche anonima, di reati di cyberbullismo, bullismo, violenza domestica, droga o altro. I nostri video e articoli.

I video

  • La videointervista a Cristiano Leggeri, Primo Dirigente, Direttore III Divisione Polizia Postale ed Emanuele Gentili, Threat Intelligence & Response Director di Telsy S.p.a.
  • La videointervista a Stefano Mele, co-responsabile dipartimento di proprietà intellettuale, TMT, Cybersecurity, Studio Gianni & Origoni.

Gli articoli

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