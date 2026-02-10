Alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani è stata inaugurata la “Sala Cyber” della Farnesina. La sala consente una gestione organica e strutturata di eventuali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei sistemi e delle informazioni.

“Grazie al lavoro dei funzionari della Sala Cyber, l’attacco della scorsa settimana che ha interessato i siti di circa 120 sedi – tra cui l’Ambasciata a Washington – è stato neutralizzato senza disservizi. Proteggiamo così le nostre Sedi, il portale dei servizi consolari all’estero e anche sistemi collegati alle Olimpiadi Milano-Cortina“. Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione dell’inaugurazione alla Farnesina, l’altro ieri, della nuova sala operativa “CSIRT” (Computer Security Incident Response Team).

La sala ha in dotazione delle “tecnologie specialistiche” la cui finalità è quella di rafforzare il monitoraggio e l’analisi degli eventi di sicurezza informatica dell’Amministrazione.

“Viviamo in tempi di guerra ibrida“, ha sottolineato il ministro. “Continueremo ad affrontare le sfide cyber. Sia sul piano della tutela dell’interesse nazionale, sia nel contesto della cooperazione internazionale e della promozione delle imprese italiane del settore, sempre coinvolte nei Forum imprenditoriali che organizziamo”.

Come opera la Sala

Operativa in presenza, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la “Sala Cyber” della Farnesina ha una precisa modalità operativa di lavoro. Consente infatti una gestione organica e strutturata di eventuali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei sistemi e delle informazioni. Inoltre, consente “l’individuazione, l’analisi e la segnalazione interna di vulnerabilità presenti sui sistemi“.

Essa cura inoltre la definizione delle azioni tecniche di risposta, il coordinamento della loro attuazione e l’aggiornamento dei sistemi coinvolti.

Solo nel periodo dal 1° gennaio 2026 a oggi, ha sottolineato il MAECI, “la Sala ha gestito oltre 150 mila attacchi“. Tra questi, 30 attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS) contro siti e servizi web ministeriali. Tra le principali tipologie di minacce rilevate dall’esterno figurano anche campagne di phishing, spear phishing e SPAM (circa 150 mila messaggi, con circa 10 milioni di messaggi provenienti da fonti malevole).

Cos’è il CSIRT?

Nelle Amministrazioni dello Stato il CSIRT è un team specializzato nella gestione, analisi e risposta agli incidenti di sicurezza informatica. Opera sia in modalità reattiva (gestione attacchi) che proattiva (prevenzione). In Italia, CSIRT Nazionale opera presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. ACN si avvale di nodi periferici. Al loro interno figura anche il CSIRT del Ministero degli Esteri.

L’installazione fa seguito alla proposta progettuale che ha presentato l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la creazione di un CSIRT dedicato. Si pone in questi termini l’obiettivo di rafforzare le capacità della Farnesina di rilevare, rispondere e contrastare le minacce cyber, in raccordo con il CSIRT Italia.

Il progetto, si sottolinea nel comunicato stampa della Farnesina, “è stato interamente finanziato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per il tramite dell’ACN, con fondi del PNRR“.

