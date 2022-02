VMware, Inc. ha rilasciato un rapporto sulle minacce dal titolo “Exposing Malware in Linux-Based Multi-Cloud Environments.”

Fra i risultati chiave che descrivono come i criminali informatici stanno usando il malware per colpire i sistemi operativi basati su Linux emerge che:

Il ransomware si sta evolvendo per colpire le immagini host utilizzate per far girare i carichi di lavoro negli ambienti virtualizzati

L’89 per cento degli attacchi di cryptojacking utilizza librerie legate a XMRig

Più della metà degli utenti di Cobalt Strike potrebbero essere criminali informatici, o almeno utilizzare Cobalt Strike in modo illecito

Poiché il malware che prende di mira i sistemi operativi basati su Linux aumenta sia in volume che in complessità in un panorama di minacce in rapida evoluzione, le organizzazioni devono dare priorità al rilevamento delle minacce.

