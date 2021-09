Aspen Digital e Aspen Tech Policy Hub hanno pubblicato nel report “Diversity, Equity and Inclusion in Cybersecurity” le raccomandazioni per diversificare il settore della sicurezza informatica.

Per questo hanno convocato un gruppo intergenerazionale e interdisciplinare di professionisti della sicurezza informatica per sviluppare una serie di impegni concreti e orientati all’impatto incentrati sul miglioramento della diversità, dell’equità e dell’inclusione (DEI) nella sicurezza informatica.

