Il Primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha incontrato domenica a Londra il Primo ministro britannico Keir Starmer, insieme a un gruppo di imprenditori. Insieme hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione in settori quali la tecnologia, l’energia verde e la Difesa.

Nuovo accordo bilaterale tra Uk e Giappone volto a rafforzare la cooperazione tecnologica e nella Difesa. Domenica, il Primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha incontrato a Londra il Primo ministro britannico Keir Starmer e un gruppo di imprenditori.

Saranno 18 i miliardi di sterline (24 miliardi di dollari) da investire in nuove infrastrutture, servizi finanziari ed energia eolica. Oltre al rafforzamento della Sicurezza Nazionale e alla creazione di nuovi posti di lavoro, entrambi i Governi hanno ribadito l’impegno ad accelerare lo sviluppo del loro caccia di nuova generazione, il GCAP.

Takaichi ha infatti affermato che i profondi legami in materia di sicurezza costituiscono il fondamento delle relazioni tra il Paese europeo e quello asiatico. “Abbiamo deciso di accelerare ulteriormente i progressi del GCAP, che rappresenta la pietra angolare della nostra cooperazione in materia“, ha ribadito il Primo ministro nipponico.

L’importanza del progetto

Il GCAP è un progetto volto alla realizzazione di un caccia di nuova generazione che sarà sviluppato da una joint venture. Di questa fanno parte la britannica BAE Systems, Leonardo e la Japan Aircraft Industrial Enhancement, sostenuta da Mitsubishi Heavy Industries.

Il Governo di Starmer, sottolinea la Reuters, aveva dichiarato che i due capi del’esecutivo avrebbero confermato il loro impegno comune nei confronti del progetto. Inoltre, si sarebbero confrontati anche sul lancio della sua fase successiva. La firma sul contratto internazionale dovrebbe arrivare entro la fine del mese.

Starmer e Takaichi hanno anche annunciato una serie di progetti per la cooperazione in settori quali l’AI, lo Spazio, l’informatica quantistica e la sicurezza informatica.

I pilastri della sinergia

Nella sinergia rientrano vari accordi di esportazione e anche collaborazioni nel settore manifatturiero e progetti industriali, che coinvolgono aziende come Rolls-Royce e NEC Corporation.

Nel 2025, l’interscambio commerciale complessivo tra Londra e Tokyo ha registrato un valore totale di 18,2 miliardi di sterline di importazioni dal Giappone. Le esportazioni di beni e servizi britannici verso il mercato giapponese hanno raggiunto quota 16,1 miliardi di sterline.

Questo il commento di Starmer: “Questi accordi storici porteranno in Uk investimenti per miliardi di sterline, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro e stimolando nuovi sviluppi”.

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