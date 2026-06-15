Da un jailbreak segnalato da Amazon alla Casa Bianca, alla direttiva di Trump che ha sospeso gli accessi ai due modelli di AI più potenti di Anthropic.

Donald Trump considera l’AI un’arma, tanto che Anthropic ha dovuto sospendere l’accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del Governo Usa. Direttiva motivata da ragioni di “sicurezza nazionale”, a soli tre giorni dal lancio commerciale di Fable.

In un comunicato, diffuso venerdì sera, l’azienda ha confermato la necessità di rispettare le nuove misure. Impiegando i controlli sulle esportazioni, Washington ha ordinato l’interruzione all’accesso ai modelli per qualsiasi cittadino straniero, dentro o fuori dagli Usa, inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic.

Quest’ultima ha spiegato di non poter distinguere in modo affidabile gli utenti sulla base della nazionalità e ha quindi disabilitato i modelli per tutti i clienti. La decisione rischia di riaccendere il dibattito internazionale sulla sovranità tecnologica e sulla dipendenza dalle piattaforme sviluppate negli Usa.

Il valore delle restrizioni

Secondo Axios e POLITICO, tutto è cominciato dopo le segnalazioni arrivate da Amazon e da altre aziende alla Casa Bianca “su possibili vulnerabilità e bypass delle protezioni dei modelli“.

La principale preoccupazione di Washington era che alcuni sistemi di protezione integrati nei modelli potessero essere aggirati attraverso tecniche di “jailbreaking“, che consentono agli utenti di bypassare le limitazioni imposte dall’azienda.

Lo stesso gigante dell’e-commerce avrebbe contattato funzionari dell’Amministrazione giovedì sera per condividere un rapporto tecnico sui rischi legati a Mythos. Dopo un confronto, Amazon avrebbe risposto segnalando la possibilità di scavalcare alcune protezioni. Venerdì mattina il dossier era già arrivato ai vertici della Casa Bianca.

Tra i funzionari coinvolti, sempre secondo POLITICO, ci sarebbero stati:

il segretario al Tesoro Scott Bessent .

. Il White House Cyber Director Sean Cairncross .

. La capo di gabinetto Susie Wiles .

. Il segretario al Commercio Howard Lutnick.

I dubbi di Anthropic

Anthropic ha tuttavia espresso alcuni dubbi sulla reale entità del rischio, contestando la valutazione dell’Amministrazione statunitense.

Così l’azienda: “Finora il Governo ci ha fornito soltanto prove verbali relative a un potenziale jailbreak limitato e non universalmente applicabile“. Ha poi aggiunto di non ritenere che la scoperta di una vulnerabilità circoscritta giustifichi il ritiro di un modello già commercializzato.

Fable 5 rappresenta una versione meno potente del modello Mythos 5. Quest’ultimo era stato inizialmente reso disponibile soltanto a un numero ristretto di organizzazioni selezionate. Anthropic, infatti, riteneva che le sue capacità avanzate potessero essere utilizzate per individuare e sfruttare vulnerabilità informatiche.

La sospensione dell’accesso ha immediatamente alimentato le preoccupazioni europee sulla dipendenza tecnologica dagli Usa.

Un precedente destinato a fare scuola

La decisione dell’Amministrazione americana potrebbe rappresentare un precedente importante per il settore dell’intelligenza artificiale.

Se confermata e ampliata, potrebbe consentire a Washington di limitare la diffusione internazionale dei modelli più avanzati sviluppati dalle aziende statunitensi. L’AI si trasformerebbe allora in una tecnologia strategica soggetta a controlli simili a quelli già applicati ai semiconduttori e ad altre tecnologie sensibili.

Per l’Europa e per molti altri Paesi, il caso Anthropic potrebbe diventare un ulteriore incentivo ad accelerare gli investimenti nello sviluppo di modelli di AI. E al contempo, di infrastrutture digitali indipendenti dai fornitori americani.

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