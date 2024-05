La videointervista a Matteo Mauri, responsabile sicurezza del PD e vicepresidente della I Commissione della Camera dei Deputati: sta seguendo da vicino l’iter di approvazione del disegno di legge varato dal Governo per rafforzare la cybersicurezza nazionale. Ecco le sue proposte per migliorare il Ddl e la cybersicurezza dell’Italia.

“Non è vero che è impossibile trovare fondi ad hoc per realizzare quanto previsto nel disegno di legge varato dal Governo per rafforzare la cybersicurezza nazionale. Serve solo la volontà politica per sbloccare questi fondi pubblici”. L’ha detto Matteo Mauri, responsabile sicurezza del PD e vicepresidente della I Commissione della Camera dei Deputati, nella videointervista rilasciata a Luigi Garofalo, direttore di Cybersecurity Italia.

“Inoltre”, ha aggiunto, “occorre dare più tempo alle PA per conformarsi al disegno di legge. Anche su questo faremo battaglia, nell’interesse del Paese, perché sul tema della cybersecurity non facciamo ostruzionismo”.

