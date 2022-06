La videointervista di Luigi Garofalo a Federica Dieni, vicepresidente COPASIR: “La partnership pubblico-privata nella #Cybersecurity è imprescindibile, perché è connesso al concetto di sicurezza nazionale. Sì a risorse pubbliche per sostenere le aziende italiane che investono in sicurezza informatica e contribuiscono ad elevare il livello di cyber-resilienza dell’Italia”. L’intervista è stata trasmessa, il 27 giugno scorso, all’evento “Le frontiere della Cybersecurity: AI Driven SOC. Scopri come rilevare, bloccare e prevenire le minacce cyber”, organizzato da Cybertech, società del gruppo Engineering.