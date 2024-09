Individuare le carenze progettuali, implementative e di gestione dei sistemi informativi aziendali con l’intento di identificare i pericoli nei confronti dei dati, della business continuity e della conformità normativa. Sono le leve del Cybersecurity Assessment, una procedura imprescindibile per la sicurezza cibernetica e lo sviluppo di ogni impresa. Le soluzioni innovative offerte da Sielte consentono all’azienda di conoscere le criticità degli asset tecnologici e del proprio modello organizzativo e di pianificare una strategia di rimedio efficace.

Nel complesso ecosistema digitale contemporaneo, l’ottimizzazione della cybersecurity posture – l’insieme delle misure, delle politiche e delle tecnologie approntate da un’organizzazione con l’intento di mitigare i rischi informatici e proteggere le risorse digitali – si è affermata come un imperativo categorico per le istituzioni e le aziende di ogni dimensione.

Il NIST (National Institute of Standards and Technology) definisce la cybersecurity posture come “l’insieme di dati che interessano lo stato della sicurezza di una rete aziendale, la capacità di organizzarne le difese e l’efficienza nel rispondere ad eventuali attacchi”. Da qui, l’importanza del Cybersecurity Assessment, il processo di analisi dei rischi correlati alla sicurezza di un determinato sistema informatico.

Pertanto, organizzare le funzioni e i ruoli nonché definire i processi che riguardano la cybersecurity di un’azienda rappresenta un imperativo, sia per affrontare l’odierno scenario altamente digitalizzato sia per mitigare con efficacia il pericolo di data breach e di attacchi informatici. Per un’azienda, avere un’idea puntuale dell’efficienza dei sistemi adottati per la sicurezza online è di particolare aiuto a comprendere dove possono emergere eventuali falle e, di conseguenza, a intervenire con misure adeguate.

Framework di protezione dei dati

La protezione dei dati è diventata una priorità strategica, poiché la rapida espansione dell’infosfera – un ambiente in cui ogni elemento è interconnesso – ha portato a un’esplosione di nuovi vettori di attacco e tecniche di intrusione sempre più sofisticate. Questo scenario ha imposto una trasformazione radicale nelle strategie di cybersecurity, trasformando la sicurezza cibernetica da semplice funzione operativa a pilastro dell’architettura organizzativa.

Oggi, la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali non può più essere confinata al solo ambito degli specialisti IT; deve invece essere un framework integrato, che coinvolge ogni livello dell’azienda, dalla governance strategica fino alle operazioni quotidiane.

In aumento gli attacchi phishing e DDoS

Oggi le organizzazioni si trovano a operare in un contesto di minacce informatiche in costante evoluzione, che richiede una vigilanza continua e una strategia di difesa solida e proattiva. Tra le minacce più insidiose, il phishing rappresenta un pericolo crescente, con tecniche sempre più raffinate volte a ingannare gli utenti e sottrarre informazioni sensibili come password e dati finanziari. Accanto al phishing, le vulnerabilità delle applicazioni costituiscono un rischio significativo: i criminal hacker sfruttano bug o difetti nel software per infiltrarsi nei sistemi aziendali e comprometterne la sicurezza.

Un’altra minaccia – considerato l’ampliarsi delle superfici di attacco – sono i tentativi malevoli di Distributed Denial of Service (DDoS), che nel 2023 in Italia hanno registrato una crescita notevole, passando dal 4% del 2022 al 30% del primo semestre dello scorso anno (una quota cinque volte superiore). Parliamo di attacchi che sovraccaricano i sistemi informatici con traffico falso, rendendoli inutilizzabili e causando interruzioni significative nelle operazioni aziendali.

Non da ultimo, le minacce interne come dipendenti o collaboratori – che, intenzionalmente oppure per negligenza, possono compromettere la cybersecurity – costituiscono un rischio crescente e spesso minimizzato. Per affrontare efficacemente queste sfide, le organizzazioni devono adottare soluzioni di sicurezza cibernetica avanzate e integrative, che permettano di difendersi in modo proattivo e di preservare l’integrità e la continuità delle operazioni aziendali.

Soluzioni e servizi per la cybersecurity aziendale

Per affrontare con efficacia le nuove sfide della cybersecurity, le aziende possono implementare una serie di soluzioni avanzate che offrono benefici tangibili, come:

Vulnerability Management: determinante per identificare e gestire le sistematicamente le vulnerabilità nei sistemi IT, la soluzione consente alle organizzazioni di ridurre in modo significativo il rischio di attacchi informatici. E ancora, di migliorare la conformità normativa e di ottimizzare l’allocazione delle risorse destinate alla sicurezza;

Assessment IT: l’Assessment periodico delle infrastrutture aziendali è essenziale per valutare i sistemi, identificare punti deboli e pianificare interventi mirati. Questo processo rafforza la protezione contro le minacce informatiche e, in parallelo, sensibilizza il personale sulle best practice per la cybersecurity aziendale, creando una cultura d’impresa più consapevole;

IT Asset Discovery: la discovery automatizzata degli asset rappresenta un’ulteriore, fondamentale categoria di soluzione che permette di mantenere un inventario completo dei dispositivi connessi alla rete. Utilizzando strumenti di scansione automatizzati, ogni dispositivo viene rilevato e catalogato, permettendo un controllo efficace delle risorse IT/OT/IoT e la rapida identificazione di dispositivi non autorizzati o compromessi;

Cyber Deception Technology: le soluzioni di Deception possono essere l’integrazione perfetta per creare trappole che simulano vulnerabilità mirate ad attirare e ingannare gli attaccanti, permettendo al team di sicurezza di reagire tempestivamente. Tali soluzioni offrono: rilevamento precoce delle minacce informatiche avanzate, riduzione dei falsi positivi, raccolta di intelligence preziosa sulle tecniche degli aggressori.

L’adozione delle soluzioni avanzate che abbiamo citato rappresenta un vero e proprio investimento nel presente – e, nel futuro – dell’organizzazione, potenziando le difese contro le minacce e creando un ambiente digitale sicuro e affidabile. In particolare, l’analisi del livello di rischio e della cybersecurity posture a 360 gradi offre una valutazione approfondita della sicurezza complessiva, identificando le aree da migliorare e sviluppando specifiche strategie di sicurezza.

Strategia di sicurezza cibernetica per le aziende

In questo complesso panorama di sfide cybersecurity, Sielte – forte di una profonda comprensione delle minacce emergenti e delle esigenze specifiche di ogni settore – è in grado di fornire competenze e innovazione, guidando le aziende verso una postura di sicurezza cibernetica robusta e all’avanguardia. Collaborando con i principali innovatori nel campo della cybersecurity, Sielte offre servizi di:

Vulnerability Management di nuova generazione: la possibilità di implementazione di una soluzione all’avanguardia che va oltre la semplice scansione delle vulnerabilità. Questa piattaforma restituisce una visione continua e in tempo reale dello stato di sicurezza dell’intera infrastruttura IT, inclusi ambienti on-premise, cloud e containerizzati. Con capacità di prioritizzazione basate su machine learning, le aziende possono focalizzare le proprie risorse sulle vulnerabilità più critiche, riducendo drasticamente la superficie di attacco e migliorando l’efficienza operativa;

Asset Discovery e Risk Management Integrato per ambienti IT, OT e IoT: la soluzione e i servizi proposti da Sielte consentono una visibilità capillare su tutti gli asset connessi alla rete del cliente (dai tradizionali dispositivi IT ai sistemi OT e IoT), assicurando che nessun device rimanga non monitorato. E ancora, attraverso l’analisi continua del comportamento dei dispositivi, la soluzione identifica immediatamente le anomalie e le potenziali minacce, permettendo una risposta tempestiva e precisa alle violazioni di sicurezza. Parliamo di un approccio proattivo che non solo riduce il rischio di attacchi informatici, ma ottimizza anche la conformità normativa, supportando le aziende nel rispetto di regolamenti come GDPR, HIPAA e NIS2 attraverso funzionalità di reporting avanzate;

Soluzioni avanzate di Honeypot e Deception Technology: grazie ai vendor leader di cui Sielte è partner primario e certificato, l’azienda di telecomunicazioni fondata nel 1925 riesce a integrare tecnologie di deception all’avanguardia. Nel dettaglio, la soluzione avanzata di deception proposta da Sielte crea un ambiente di sicurezza proattivo implementando trappole ed esche (Honeypot) che simulano vulnerabilità e risorse critiche, per attrarre e ingannare gli attaccanti. Ciò permette di identificare le intrusioni in fase precoce e di raccogliere informazioni dettagliate sulle tecniche degli aggressori, migliorando la capacità di difesa dell’azienda. Tra i vantaggi, poi, emerge la riduzione dei cosiddetti “falsi positivi”, che consente ai team di sicurezza di concentrarsi sulle minacce reali e di ottimizzare l’uso delle risorse.

Investendo in soluzioni di partner per la cybersecurity, le aziende non solo acquisiscono tecnologie all’avanguardia, ma entrano in un ecosistema di competenze e best practices che elevano la loro postura di sicurezza a nuovi livelli. In questo modo le organizzazioni possono trasformare la sicurezza cibernetica da centro di costo a enabler strategico, abilitando l’innovazione e la crescita in un ambiente digitale sicuro e resiliente e acquisendo un vantaggio economico (quindi competitivo).