La 5^ edizione si svolgerà in collaborazione con Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, e sarà dedicata al Cybercrime, alla Cyberwar e al ruolo dello Stato nella difesa del futuro digitale.

Online il sito della 5^ edizione CyberSEC, la Conferenza internazionale sulla Cybersicurezza ideata, promossa e organizzata dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Questa edizione vede la collaborazione con Polizia di Stato e si svolgerà il 4 e 5 marzo 2026 in una cornice istituzionale di altissimo prestigio – la Scuola Superiore di Polizia – e sarà dedicata al Cybercrime, alla Cyberwar e al ruolo dello Stato nella difesa del futuro digitale.

Così, dopo il successo dell’edizione 2025, che ha posto l’attenzione su intelligenza artificiale generativa, crittografia post-quantum, spionaggio e geopolitica, CyberSEC si prepara a tornare nel 2026 con un programma ancora più ricco, con illustri relatori, nazionali e internazionali, per confrontarsi sulle sfide presenti e future e proporre, durante i due giorni della Conferenza, le soluzioni per rafforzare la Difesa Comune dei Paesi alleati e like-minded.

Temi chiave dell’edizione 2026

L’edizione 2026 metterà al centro:

Cybercrime e nuove minacce digitali : come contrastare, con tecniche investigative innovative e con tecnologie all’avanguardia, frodi finanziarie, ransomware, supply chain attack, sextortion, dark web.

: come contrastare, con tecniche investigative innovative e con tecnologie all’avanguardia, frodi finanziarie, ransomware, supply chain attack, sextortion, dark web. Geopolitica, Cyberwarfare e Sicurezza Nazionale : Stati, attori non statali e zone grigie del conflitto digitale.

: Stati, attori non statali e zone grigie del conflitto digitale. AI & Cybersecurity : l’intelligenza artificiale come arma del crimine (deepfake, social engineering, malware autonomi) e come risorsa per la difesa e l’investigazione.

: l’intelligenza artificiale come arma del crimine (deepfake, social engineering, malware autonomi) e come risorsa per la difesa e l’investigazione. Crittografia Post-Quantum & Resilienza delle Infrastrutture Critiche : roadmap per istituzioni e imprese.

: roadmap per istituzioni e imprese. Cybercrime Economy: economia sommersa del crimine informatico, dai mercati neri digitali al riciclaggio via criptovalute e alimentare sempre di più nei cittadini la cultura della legalità digitale.

Come partecipare