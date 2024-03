Cybersec2024. Interventi Conti (CNR), Covassi (Parlamento Ue), Pignani (Cybertech) e Rassega (Enel)

Gli interventi di Marco Conti, Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) CNR, Beatrice Covassi, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats European Parliament, Roberto Pignani, Direttore Generale Cybertech (Gruppo Engineering), Yuri Rassega, Chief Information Security Officer Enel Group – Presidente ASSOCISO, nel Challenge Panel dal titolo “AI sicura, protetta e affidabile, basata su princìpi etici e sui nuovi standard di secure by design” al Cybersec 2024- La Cybersecurity nell’era dell’AI di Roma.