Comunichiamo che, in considerazione dell’elevato interesse che abbiamo registrato verso l’iniziativa CyberSec2022, valutata l’evoluzione dell’emergenza pandemica, la data dell’evento è stata spostata all’1 e 2 MARZO presso il Centro Convegni Roma Eventi Piazza di Spagna, in Via Alibert, 5/a. Tale scelta ci consentirà di garantire una più ampia partecipazione di pubblico in sala (in aggiunta a coloro che seguiranno in streaming), coerentemente con le nuove disposizioni per il contenimento dei contagi.