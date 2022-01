CyberChallenge.IT, per iscriversi c’è tempo fino al 26 gennaio

Il Laboratorio del CINI ha deciso di prorogare le iscrizioni a CyberChallenge.IT al 26 gennaio, ponendosi come sfida la soglia delle cinquemila adesioni.

Per iscriversi alla sesta edizione di CyberChallenge.IT c’è tempo fino al 26 gennaio. Il corso di formazione per giovani esperti di sicurezza informatica organizzato dal Laboratorio nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), ha superato le 3.300 adesioni e per questo motivo il laboratorio ha deciso di prorogare le iscrizioni, ponendosi come sfida la soglia delle cinquemila adesioni.

A partecipare sono ragazze e ragazzi tra i 16 e i 24 anni che ambiscono a entrare nella “Hogwarts” degli hacker, dove potranno imparare gratuitamente i rudimenti della sicurezza informatica e, perché no, valutare una futura carriera in questo settore sempre più in crescita.

“È solo una piccola parte di quanto richiesto in Italia dal settore”, ha commentato Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio: “Il direttore dell’Agenzia nazionale di cybersicurezza, Roberto Baldoni, ha recentemente affermato che il Paese ha bisogno di 100mila esperti di sicurezza informatica ben formati. CyberChallenge.IT risponde alla chiamata, con la certezza che la scuola per giovani hacker etici sia destinata a crescere ancora negli anni a venire”.

Al termine delle iscrizioni, inizieranno i lavori per la finalizzazione del test di ammissione che si svolgerà online il 29 gennaio. Tramite il testverranno sceltipiù di 700 studenti che parteciperanno poi al programma di formazione in sicurezza informatica.

CyberChallenge.IT è il primo programma nazionale di addestramento per giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, pensato per reclutare e formare i cyberdefender del futuro. Tra gli organizzatori del programma: 31 università, il Centro di Competenza Cybersecurity Toscano, il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino e l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Esperti universitari e aziende leader del settore formeranno i giovani sui principi scientifici, tecnici ed etici della cybersicurezza, alternando lezioni teoriche alla gamification, esercizi pratici su vari argomenti come: crittografia, analisi di malware e sicurezza web. I partecipanti al programma impareranno quindi ad analizzare, nei diversi ambiti della cybersicurezza, le vulnerabilità e i possibili attacchi, identificando le soluzioni più idonee a prevenirli. Il programma culminerà in una gara finale nazionale che eleggerà la migliore tra le squadre italiane.

TeamItaly

I migliori tra i partecipanti alla formazione e alle gare saranno invitati a entrare nel TeamItaly, la Squadra Nazionale Italiana dei Cyberdefender, che si confronterà poi con le altre nazionali in eventi e competizioni mondiali.

Nel 2020 CyberChallenge.IT ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione il riconoscimento di progetto per la valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, alle quali vengono attribuiti premi e borse di studio. Il progetto si è inoltre guadagnato, nel 2021, il prestigioso “Best Practices in Education Award”, riconoscimento europeo assegnato annualmente da Informatics Europe e Microsoft alla migliore iniziativa per l’educazione e la formazione nel panorama della sicurezza informatica.