CyberSec2022, Governo, Istituzioni, Industry e Università a confronto

Attesi gli interventi di rappresentanti del governo, delle autorità regolatorie, delle imprese, delle università e delle principali organizzazioni internazionali (vai all’agenda), per un totale di 85 speaker, distribuiti in 15 panel e 15 Cyber Talk.

Grande attesa per CyberSec2022 – Italia, Europa, Mediterraneo, la Conferenza internazionale organizzata da Cybersecurity Italia, che si terrà a Roma nei giorni 1 e 2 marzo, in presenza e in live streaming, presso “Roma Eventi – Piazza di Spagna”, Via Alibert, 5/a.

Tante le tematiche di questa prima edizione di #CyberSec2022, che affronterà le sfide più rilevanti legate alla sicurezza cibernetica (in particolare la protezione dei servizi essenziali), l’evoluzione multidimensionale del Cybercrime, l’approccio dell’Europa e della NATO alla Cybersecurity, con specifica attenzione al contesto geopolitico e alla posizione strategica dell’Italia nel Mediterraneo.

In linea con le attuali disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria, la partecipazione in presenza sarà regolata e l’ingresso sarà limitato agli inviti personali o, in base alla disponibilità di posti, a coloro che ne avranno fatto richiesta attraverso l’apposito form di registrazione e avranno ricevuto conferma da parte dell’organizzazione.

