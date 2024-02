La multinazionale con sede centrale ad Essen ha interrotto le attività e ripristinato la sicurezza dei sistemi. L’intrusione non avrebbe impattato su altre unità commerciali o segmenti dell’azienda.

Tra i principali produttori di acciaio a livello globale, Thyssenkrupp AG è stato colpito da un attacco informatico – come riporta Bleeping Computer – che ha interessato la divisione automobilistica. Dopo aver registrato un accesso non autorizzato alle infrastrutture IT, il team di sicurezza informatica di Thyssenkrupp Automotive Body Solutions ha riconosciuto prontamente l’intrusione e arginato la minaccia. Sono state adottate le necessarie misure di sicurezza nonché sospese (in via preventiva e temporaneamente) alcune applicazioni e sistemi.

Colpita la divisione automotive

Il cyberattacco – la cui tipologia non è stata resa nota – ha interessato la divisione automobilistica del gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell’acciaio, senza impattare su altre unità commerciali o segmenti. La multinazionale con quartier generale ad Essen (bacino della Ruhr) ha garantito che la situazione è sotto controllo e che sta lavorando per il graduale ripristino delle attività.

L’attacco informatico ha colpito direttamente anche l’impianto di Thyssenkrupp nella regione di Saarland – i cui trascorsi industriali sono evidenti in diverse realtà, come per esempio le storiche ferriere Völklinger Hütte – che impiega oltre un migliaio di specialisti, ed è focalizzato sia sulla produzione e lavorazione dell’acciaio sia su ricerca e sviluppo.

Rischio di cyberspionaggio

Non è la prima volta che Thyssenkrupp entra nelle mire dei cybercriminali. Tornando indietro nel tempo, il 20 dicembre 2022 – come spiega Security Week –, è stata colpita la divisione commerciale del gruppo siderurgico. In quell’occasione, un portavoce della multinazionale fondata nel 1999 attraverso la fusione di Thyssen AG e Krupp ha ammesso a Spiegel l’attacco.

E ancora, illustra Reuters, nel 2016 la multinazionale – che ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale 2023/2024 con ordini pari a 8 miliardi di euro – è stata vittima di un rilevante attacco informatico nell’ambito di un’operazione di cyberspionaggio di alto profilo. Nel caso specifico l’azione criminale non avrebbe compromesso le aree più sensibili (è bene ricordare che Thyssenkrupp è attiva anche nella produzione di sottomarini e navi militari) ma – non di poco conto –, alcune infrastrutture contenenti dati relativi a segreti industriali.