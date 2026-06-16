Cyber Europe 2026 rappresenta qualcosa di molto diverso da una semplice esercitazione tecnica. Si tratta, apertamente, di una simulazione di guerra ibrida.

Per comprendere la maxi-esercitazione cyber che ha coinvolto oltre 5mila esperti in tutta Europa bisogna partire da una constatazione, spesso, sottovalutata. le infrastrutture critiche non sono più soltanto ponti, ferrovie, porti o centrali elettriche. Sono sistemi informatici che muovono treni, coordinano navi, gestiscono logistica, controllano segnalamenti ferroviari e garantiscono il funzionamento quotidiano dell’economia europea.

Simulazione avvenuto solo quattro giorni prima dell’autorizzazione data all’Ucraina per attivare il supporto d’emergenza dell’UE in risposta a gravi incidenti di cybersicurezza.

Quando, oggi, si parla di un attacco a una rete ferroviaria o a un porto, sempre più spesso il primo vettore di attacco è un malware, una compromissione della supply chain, un accesso abusivo ai sistemi di controllo industriale o una campagna coordinata contro le reti che gestiscono il traffico logistico. È questa la logica che ha guidato Cyber Europe 2026, la più grande esercitazione di cybersicurezza mai organizzata dall’Unione Europea.

Il 10 e l’11 giugno, sotto il coordinamento di ENISA, l’Agenzia europea per la cybersicurezza, circa 5mila specialisti provenienti da governi, aziende private, istituzioni europee e Paesi partner hanno simulato una crisi cyber su larga scala che colpiva contemporaneamente reti ferroviarie e infrastrutture marittime. Lo scenario prevedeva una progressiva escalation di incidenti informatici in grado di compromettere trasporti, commercio, mobilità militare e capacità di risposta alle emergenze.

Cyber assedi e come spezzarli

La notizia, però, non è soltanto la dimensione dell’esercitazione. La vera novità è ciò che essa racconta sulla trasformazione della sicurezza europea.

Per anni la cybersecurity è stata considerata una questione prevalentemente tecnica, affidata a specialisti informatici e centri operativi. Oggi Bruxelles la interpreta come un elemento strutturale della difesa continentale. Il fatto che lo scenario scelto riguardi ferrovie e porti non è casuale. Le guerre contemporanee confermano come il controllo delle infrastrutture logistiche sia decisivo.

L’esperienza della guerra in Ucraina ha dimostrato che la capacità di movimentare uomini, mezzi, carburante e materiali attraverso il continente rappresenta una componente essenziale della deterrenza europea. La mobilità militare è ormai considerata uno dei pilastri della difesa dell’Unione e della NATO. Un attacco cyber contro reti ferroviarie o portuali non colpisce soltanto il commercio. Può rallentare il trasferimento di truppe, ostacolare i rinforzi e compromettere la resilienza strategica di un intero teatro operativo.

Le novità introdotte da Cyber Europe 2026

Da questo punto di vista, Cyber Europe 2026 rappresenta qualcosa di molto diverso da una semplice esercitazione tecnica. Si tratta, apertamente, di una simulazione di guerra ibrida. Le infrastrutture ferroviarie europee sono, ad oggi, completamente dipendenti da sistemi digitali che gestiscono segnalamento, traffico, energia e coordinamento operativo. Analogamente, il settore marittimo si basa su piattaforme informatiche che governano terminal portuali, movimentazione merci, navigazione e gestione delle catene logistiche. ENISA considera entrambi i comparti tra i settori essenziali tutelati dalla direttiva NIS2 proprio perché una loro compromissione avrebbe effetti immediati sulla stabilità economica e sociale dell’Unione.

Il contesto geopolitico rende questo tema ancora più urgente perché negli ultimi anni, proprio, gli attacchi contro infrastrutture critiche sono aumentati in frequenza e sofisticazione. La guerra tra Russia e Ucraina ha dimostrato che il cyberspazio viene utilizzato sistematicamente per preparare, accompagnare e amplificare operazioni militari convenzionali.

Parallelamente, gli episodi che hanno coinvolto porti, compagnie di navigazione, aeroporti e reti ferroviarie in varie parti del mondo hanno evidenziato la vulnerabilità di sistemi costruiti in un’epoca in cui la sicurezza informatica non rappresentava ancora una priorità strategica.

Non sorprende quindi che Bruxelles abbia deciso di concentrare l’esercitazione proprio sul trasporto. Elemento particolarmente interessante riguarda, in questo senso, il fatto che Cyber Europe 2026 abbia rappresentato il primo test operativo del cosiddetto EU Cyber Blueprint, il nuovo quadro europeo approvato nel 2025 per definire ruoli, responsabilità e procedure di coordinamento durante una crisi cyber di vasta portata. In altre parole, l’Unione non stava semplicemente simulando un attacco, quanto verificando se le proprie istituzioni fossero realmente in grado di lavorare insieme durante una crisi sistemica.

La cyber frammentazione UE

La cybersicurezza europea soffre storicamente di un problema di frammentazione. Le competenze sono distribuite tra Stati membri, agenzie nazionali, operatori privati, autorità settoriali e organismi europei. In una situazione di emergenza, il rischio è che la velocità dell’attacco superi quella del coordinamento istituzionale.

Per questo motivo l’esercitazione ha coinvolto non soltanto tecnici e analisti, ma anche decisori politici, responsabili governativi, operatori industriali e partner internazionali come Regno Unito, Norvegia, Svizzera e Ucraina. L’obiettivo era simulare non solo la risposta tecnica a un incidente, ma anche il processo decisionale necessario a gestire una crisi che attraversa contemporaneamente più Paesi e più settori economici.

Ci sarebbe, poi, il test della nuova Cybersecurity Reserve europea, uno strumento pensato per fornire rapidamente assistenza specializzata agli Stati membri colpiti da incidenti gravi. L’idea riflette una trasformazione profonda del concetto stesso di difesa collettiva: non soltanto soldati e mezzi militari, ma anche squadre di risposta informatica pronte a intervenire oltre confine.

Il ruolo delle reti informatiche

Le reti informatiche che governano trasporti, energia, comunicazioni e logistica sono diventate infrastrutture strategiche tanto quanto porti, autostrade o aeroporti. Cyber Europe 2026 racconta proprio questa trasformazione.

Una prova generale di resilienza continentale. Un tentativo di rispondere a una domanda che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza e che oggi appare inevitabile: cosa accadrebbe se il prossimo attacco contro l’Europa non iniziasse con missili o carri armati, ma con la compromissione simultanea dei sistemi che permettono al continente di muoversi?

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