Corradi (Head if ICT Security di Vodafone): “L’obiettivo dei CISO? Dare priorità all’analisi dei rischi”

“Il rischio ha proprie dinamiche e un proprio linguaggio, che va necessariamente appreso e declinato soprattutto in termini di prevenzione. Questo approccio implica la ridefinizione delle priorità, a cominciare dalla trasformazione dei KPI (Key Performance Indicator) e l’aggiunta dei KRI (Key Risk Indicator)”.

Ascolta in podcast la nuova puntata di CISO Challenge di RadioIT con Corradino Corradi, Head of ICT Security, Privacy & Fraud management di Vodafone e Board Member di AIPSA Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale.

Corradi, nel corso della puntata, parla di sicurezza da un osservatorio più che qualificato qual è Vodafone. Nella sua analisi spiccano alcuni punti decisamente interessanti, a cominciare da una constatazione: l’amore e l’attenzione per le nuove tecnologie e per il loro continuo sviluppo fa perdere di vista il tema del rischio. Quest’ultimo ha proprie dinamiche e un proprio linguaggio, che va necessariamente imparato e declinato soprattutto in termini di prevenzione.

