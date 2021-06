23 giugno 2021. “La tutela della minore: il cyberbullismo e le sfide digitali”

“La tutela della minore: il cyberbullismo e le sfide digitali” in occasione della presentazione del volume “La tutela della vita digitale del minore” a cura di Fabio Di Resta, saranno presenti noti relatori istituzionali, si affronteranno temi come il cyberbullismo, la legge 71/2017 e la riforma, le responsabilità dei docenti, dei dirigenti scolastici e dei genitori, le problematiche a 360 gradi dei minori in relazione ad internet e alle nuove tecnologie.

PROGRAMMA | ore 10:30 – 12:30

Silvano Sacchi, Moderatore del Convegno

Avvocato – socio EPCE

“La vigilanza tra la tutela del minore ed i servizi di comunicazioni elettroniche”

Marianna Sala, Presidente CoReCom Lombardia – Avvocato

“Le nuove sfide del mercato unico digitale e la tutela dei minori”

Franco Pizzetti, già presidente del Garante e professore universitario

“La tutela del minore nel mondo digitale”

Fabio Di Resta, Avvocato – Presidente di EPCE – Docente a contratto in ambito protezione dei dati personali e cybersecurity presso Dipartimento Management e Diritto – Università Tor Vergata e presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università Niccolò Cusano di Roma

“Le responsabilità in materia di cyberbullismo”

Mauro Alovisio, Avvocato, Coordinatore del Corso di perfezionamento in materia di protezione dei dati personali dell’università degli Studi di Torino, Professore a contratto Università Statale di Milano

“Il consenso del minore nell’ambito dei servizi della società e dell’informazione”

Gianluca Savino, Avvocato, Funzionario del Garante per la protezione dei dati

Spazio finale a domande e risposte

