Come funziona il C-SOC di Roma

Polizia di Stato: “Così funziona il Cyber Security Operations Center (C-SOC) di Roma a tutela delle banche dati delle forze dell’ordine”

di Francesco Talone, Polizia di Stato

Il C-SOC, inaugurato lo scorso 26 aprile, ha una duplice natura: strumento a presidio della cyber security delle banche dati interforze e, al contempo, strumento a protezione delle persone fisiche i cui dati personali sono trattati per finalità di polizia…

ITALIA

Dl Cybersicurezza, via libera da Montecitorio. Ora tocca al Senato

di Flavio Fabbri

ia libera dalla Camera dei deputati al testo sul decreto legge in materia di cybersicurezza, con 388 voti a favori, uno contrario e 38 astenuti…

Pegasus, il Garante Privacy chiede maggiori informazioni alla NSO

di Redazione

Per il Garante emerge un quadro preoccupante riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso un indebito utilizzo del software…

Human after all: quanto conta il fattore umano nella protezione dei dati personali?

di Stefano Rinauro, Polizia di Stato

Il settore della Pubblica Sicurezza rappresenta un buon esempio su come incorporare la cultura del fattore umano in un’efficace gestione della protezione dei dati personali…

Cybercrime, in Italia il settore resta il più colpito. Oltre 20mila attacchi malware

di Piermario Boccellato

Il settore sanitario il più bersagliato in Italia per quantità di malware e ransomware unici è stato quello della sanità. A seguire il banking e la PA…

RUBRICA “HOMELAND SECURITY”

“Manco fosse il computer della NASA”. In Italia serve un nuovo mindset per la cybersecurity

di Isabella Corradini

A che punto siamo con la cultura della cybersecurity, di cui tanto si parla da anni?…

MONDO

Usa vs Cina, la risposta cinese alle accuse di cyber attacchi

di Alessio Frugiuele

“Le guerre ormai sono all’arma cyber”, afferma il prof. Ranieri Razzante, Consigliere per la cybersecurity del Sott. Difesa, on Giorgio Mulé…

Data breach, nel 2020 il costo è di 4.24 milioni di dollari per incidente

di Redazione

Il settore sanitario è quello che paga il prezzo più caro, con 9,23 milioni di dollari per incidente, un aumento di 2 milioni in più rispetto lo scorso anno…

Cybersecuriy: Washington approva pacchetto per 3,5 miliardi di dollari in cinque anni

di Flavio Fabbri

La Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato diverse nuove misure per potenziare la cybersecurity nazionale…

EUROPA

Infrastruttura di comunicazione quantistica e per la cybersicurezza, parte il piano UE

di Flavio Fabbri

I Paesi dell’Unione europea hanno annunciato un piano comune per rafforzare le tecnologie quantistiche, la cybersicurezza e l’industria…

Progetto Europol “No more ransom”: in 5 anni recuperati dati di 4,2 milioni di vittime

di Flavio Fabbri

Sono passati cinque anni dall’avvio del progetto “No more ransom” dell’Europol, con l’obiettivo di assistere le vittime di attacchi ransomware…

REPORT

IBM Security: Cost of Data Breach Report 2021

di Redazione

I data breach costano alle aziende 4,24 milioni di dollari in media per ogni incidente: questa la principale evidenza dell’ultimo report di IBM…

ENISA: Telecom & Trust Services Incidents in 2020. Annual Report

di Redazione

L’ENISA ha pubblicato i dati aggregati e l’analisi dei rapporti sugli incidenti per i servizi di telecomunicazione e i servizi fiduciari…

EVENTI

18 e 19 ottobre 2021. “Human After All: Data Protection in Policing”. Scarica il programma

di Redazione

Il 18 e 19 Ottobre 2021 7ma edizione della EDEN Conference dal titolo: “Human After All: Data Protection in Policing”, vai al programma completo…

VIDEO

