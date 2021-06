Newsletter settimanale N.13

18 giugno 2021

Cloud nazionale. Dieni (Copasir): “No sudditanza agli Usa, sì al Golden Power”. Butti (FdI): “Quando i bandi?”

di Redazione

Il video dell’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale”, organizzato da Cybersecurity Italia… Leggi tutto

EUROPA

La cybersecurity all’improvviso in cima alle agende del Governo e della Nato. Le 5 novità

di Redazione

Le 5 novità che determineranno il settore della cybersecurity a livello nazionale ed internazionale per i prossimi anni…Leggi tutto

ITALIA

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Legge che dà il via all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”

di Piermario Boccellato

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 14 giugno 2021 n.82 che istituisce l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Scarica il pdf…Leggi tutto

Consob, l’intervento di Savona: “Considerare la cybersecurity un bene pubblico”

di Flavio Fabbri

“La sicurezza delle tecniche usate resta il fianco scoperto di tutti i processi di digitalizzazione ed è perciò ragionevole considerare la cybersecurity un bene pubblico”, ha dichiarato Savona…Leggi tutto

PNRR e cybersecurity, Fabio Di Resta: “Bene gli obiettivi, ma l’importante è investire subito”

di Piermario Boccellato

Intervista a Fabio Di Resta, Avvocato – docente Universitario protezione dati e cybersecurity – presidente EPCE – DPO…Leggi tutto

Corradi (Head if ICT Security di Vodafone): “L’obiettivo dei CISO? Dare priorità all’analisi dei rischi”

di Redazione

Ascolta il podcast con Corradino Corradi, Head of ICT Security, Privacy & Fraud management di Vodafone e Board Member di AIPSA…Leggi tutto

Vaccini, database con dati di 7,4 milioni di italiani in vendita a 5mila dollari. Il caso

di Redazione

I dati personali di 7,4 milioni di italiani che si sono sottoposti al vaccino anti covid in vendita attraverso un forum del dark web…Leggi tutto

MONDO

Biden-Putin, G. Gramaglia: “Sulla cybersecurity necessaria soluzione multilaterale”

di Alessio Frugiuele

Il viaggio di Joe Biden in Europa si è concluso ieri con l’attesissimo confronto tra il Presidente statunitense e Vladimir Putin…Leggi tutto

Attacchi ransomware, si stima un costo per le imprese da 265 miliardi di dollari entro il 2030

di Flavio Fabbri

La pandemia di Covid-19 ha accelerato la digital economy e le imprese di tutto il mondo hanno dovuto affrontare un aumento straordinario di attacchi ransomware…Leggi tutto

Energia: sempre più esposte le utility globali ai cyber attacchi, cresce il rischio ransomware

di Flavio Fabbri

La “Windows of Exposure” o WoE è secondo i ricercatori di WhiteHat Security passata dal 55% di due mesi fa al 67% di maggio 2021…Leggi tutto

Prima Fastly, ora Akamai. Il più grande CDN al mondo manda internet in down

di Piermario Boccellato

L’interruzione dovuta a un malfunzionamento del servizio Prolexic di Akamai ha mandato in tilt i siti web e le app di compagnie aeree e banche…Leggi tutto

EVENTI

23 giugno 2021. “La tutela del minore: il cyberbullismo e le sfide digitali”

di Redazione

Il 23 giugno 2021 dalle 10:30 alle 12:30 convegno “La tutela del minore: il cyberbullismo e le sfide digitali”…Leggi tutto

REPORT

Threat Report Webroot BrightCloud 2021

di Redazione

I dati mostrano un aumento del 34% anno su anno nell’attività di phishing globale, con picchi significativi durante i primi mesi della pandemia…Leggi tutto