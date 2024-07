Cybersecurity. Audizioni della Camera dei Deputati. ACN, AIAD, Anitec-Assinform e ASSTEL

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti, presso la Commissione Trasporti, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva Ue, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, svolgono le seguenti audizioni in data 15 luglio 2024: ore 16.00 Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN); ore 16.30 Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), Anitec-Assinform (in videoconferenza) e Assotelecomunicazioni (ASSTEL) (in videoconferenza).