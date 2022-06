Terza puntata della video rubrica Chief Security Talk per dialogare con i Chief Security Officer e i responsabili della sicurezza informatica. L’ospite è Massimo Ravenna, Head of Cyber Security di Acea, che ci ha spiegato le strategie, le tecnologie, i corsi di cybersecurity awareness e la forza lavoro messi in campo per proteggere l’infrastruttura digitale del gruppo Acea. La multiutility è una infrastruttura critica, perché eroga servizi essenziali al Paese (acqua, energia elettrica e gas) e, come le altre, è ogni giorno nel mirino dei cyber criminali o di qualche Stato ostile all’Italia.

