Sottosegretario Perego (Difesa): “Blue & Space economy fondamentali per un futuro di benessere”

“I settori della Blue e la Space economy hanno molto in comune, a partire dalla specifica tecnologia necessaria a operare all’interno di questi domini” Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago nel corso del suo intervento di chiusura della conferenza «Blue & Space Economy» nell’ambito del Villaggio Italia allestito a Singapore.

“Quello che dobbiamo comprendere però, è che non si tratta solo di mantenere un livello di supremazia tecnologica, fattore comunque fondamentale nell’attuale contesto di competizione continua” sottolinea il Sottosegretario “si tratta anche di avere una visione condivisa basata sul rafforzamento della difesa e sicurezza”.

“L’Italia, con le sue eccellenze, è chiamata a giocare un ruolo da protagonista a livello internazionale” continua Perego “Siamo un paese a forte connotazione marittima con grandi eccellenze, tra le tante, anche nel settore della Space Economy”.

“A fronte di questo scenario è necessario traguardare a un futuro fondato sugli importanti valori di pace e libertà, dove la cooperazione internazionale civile-militare e pubblico-privato, rappresenta la vera chiave di successo” ha aggiunto Perego.

A Villaggio Italia le eccellenze del made in Italy

“A Singapore, con nave Vespucci e il Villaggio Italia, abbiamo condiviso la nostra cultura e le eccellenze del Made in Italy, simbolo di qualità e creatività del nostro Paese”, ha aggiunto. “Questo risultato è il frutto di uno sforzo collettivo che ha permesso di consolidare i rapporti bilaterali tra Italia e Singapore, creando nuove opportunità di cooperazione nel settore economico, culturale e in ambito difesa e sicurezza, oltre che a rafforzare la nostra presenza in un’area nevralgica e strategica per il commercio globale e per gli equilibri internazionali.” sottolinea il Sottosegretario.

“Un ringraziamento doveroso a tutte le realtà coinvolte per la riuscita di questa splendida opera” conclude Perego “perché con nave Vespucci e il Villaggio Italia oltre ad aver condiviso l’ingegno e l’audacia che rende un’eccellenza il nostro Paese, abbiamo comunicato l’importanza di lavorare insieme per un futuro di benessere basato sulla pace e sicurezza”.

Nave Vespucci, partita per il tour mondiale da Genova il 1 luglio 2023, continuerà ora a navigare e raggiungere, insieme al Villaggio Italia, numerosi porti nel mondo per mostrare le opportunità e la parte migliore del nostro Paese. Il tour mondiale si concluderà nel 2025, con rientro di nave Vespucci in Italia, dopo circa due anni dalla partenza.