Berruti (ACN): “La piattaforma anti pirateria virtuoso esempio di risposta tecnologica in grado di abbinare al piano giuridico il piano tecnico- operativo”

L’intervento del Col.t ST Gian Luca Berruti al convegno – organizzato da Sapienza Università di Roma in collaborazione con Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – dal titolo “Pirati per sempre? Autorità, Mercato e Istituzioni per la tutela del diritto d’autore”.

La pirateria sottrae all’Italia 1,7 miliardi di euro ogni anno e soprattutto fra i giovani causa la perdita di 10.000 posti di lavoro. In particolare, per gli eventi sportivi nel solo 2021, ammontano a 11 milioni le mancate fruizioni con una perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro. Secondo la stessa indagine commissionata dalla Fapav – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e realizzata da Ipsos, nel medesimo anno il 43% degli adulti in Italia ha commesso almeno un atto di pirateria.

Sono questi i numeri al centro del Convegno – organizzato da Sapienza Università di Roma in collaborazione con Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – dal titolo “Pirati per sempre? Autorità, Mercato e Istituzioni per la tutela del diritto d’autore” che ha avuto luogo venerdì 21 aprile presso il Centro Congressi d’Ateneo di Via Salaria, 113.

Ai saluti istituzionali affidati ad Alberto Marinelli, Prorettore alle Tecnologie innovative per la comunicazione di Sapienza e a Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura con deleghe al diritto d’autore, è seguito l’intervento di Massimiliano Capitanio che, in qualità di Commissario Agcom, ha fatto il punto sulle misure adottate nel nostro Paese per contrastare la pirateria ed in particolare sul Disegno di Legge recentemente approvato all’unanimità alla Camera che consentirà alla AGCOM, con il prezioso contributo degli esperti di cybersicurezza dell’ACN, di rimuovere i contenuti fraudolentemente trasmessi in rete nell’arco temporale di 30 minuti attraverso una apposita piattaforma informatica.

Di particolare interesse si è quindi rivelato l’intervento del Col.t ST Gian Luca Berruti, Direttore del Nucleo di progetto del Servizio Autorità e Sanzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, a testimonianza dell’impegno dell’Agenzia al fianco degli attori istituzionali per fornire il proprio qualificato contributo in materia di cybersicurezza anche in peculiari contesti come quello del contrasto alla pirateria informatica.

‘La sinergia istituzionale, ha esordito il Colonnello Gian Luca Berruti, rappresenta l’efficace forma di risposta concreta a fenomeni gravi come quello della pirateria informatica che colpiscono duramente l’economia sana e l’industria nazionale. Implementeremo questa piattaforma, che rappresenta il primo virtuoso esempio di risposta tecnologica in grado di abbinare al piano giuridico il piano tecnico- operativo, affinché sia sicura e resiliente.’

Questo in sintesi il messaggio del relatore di ACN, che si è poi soffermato sul ruolo della cultura e dell’informazione digitale quale prerequisito essenziale per un contrasto efficace a gravi fenomeni come la pirateria informatica, con una riflessione sulla necessità di continuare a sensibilizzare i cittadini sulla cybersicurezza.

Le conclusioni della giornata sono state infine affidate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini che si è congratulato per gli interventi dei relatori al convegno e ha espresso il convinto compiacimento dell’esecutivo per l’iniziativa e l’importante sinergia istituzionale.