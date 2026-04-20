Un nuovo leak espone informazioni di studenti e personale scolastico

Una scuola italiana è finita nel dark web con un leak da circa 1,9 GB di dati sensibili, pubblicati o messi in vendita su forum underground. L’episodio è stato segnalato da ambienti di cyber threat intelligence.

Secondo quanto emerso, il materiale sottratto includerebbe informazioni amministrative e potenzialmente dati personali riconducibili a studenti, docenti e personale scolastico. Come spesso accade in questi casi, i criminali hanno pubblicato sample per dimostrare l’autenticità del leak e aumentare la pressione, una tecnica tipica delle operazioni di doppia estorsione.

Scuole nel mirino degli attaccanti

Il caso non è isolato. Le scuole fanno parte di un ecosistema più ampio che include enti pubblici e infrastrutture locali, sempre più esposti. In precedenti leak comparsi nel dark web sono emersi dati appartenenti a istituti scolastici insieme a quelli di forze dell’ordine e amministrazioni pubbliche.

ILe informazioni sottratte possono essere utilizzate per campagne di spear phishing altamente mirate, sfruttando contatti reali, ruoli e strutture organizzative per compromettere ulteriormente i sistemi. In altri termini, il leak diventa un punto di partenza per attacchi più sofisticati.

Un trend in crescita in Italia

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di escalation. Negli ultimi mesi centinaia di migliaia di record italiani sono comparsi nei forum underground, segno di una pressione crescente sul sistema Paese. Non si tratta più di eventi isolati, ma di una dinamica strutturale che coinvolge PA, sanità, università e ora sempre più frequentemente il settore scolastico.

Il punto critico resta la resilienza delle infrastrutture digitali. Le scuole, in particolare, rappresentano un anello debole: gestiscono dati sensibili ma spesso senza adeguate misure di sicurezza, formazione o capacità di risposta agli incidenti. Una combinazione che le rende target ideali.

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